Срок пребывания для незаконно находящихся в России иностранцев могут продлить

Ранее Министерство внутренних дел России настоятельно рекомендовало всем нелегально находящимся в РФ иностранцам покинуть страну до 15 июня.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Незаконно находящимся в России иностранцам рекомендовано обращаться в подразделения ведомства по месту своего нахождения для продления сроков временного пребывания. Об этом в среду сообщили в пресс-центре МВД.

Как передают "Известия", там напомнили, что в соответствии с президентским указом от 18 апреля прошлого года № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" у находящихся в России в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания есть возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных санкций.

В сообщении уточняется, что "в отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы".

МВД принимает все необходимые меры для защиты прав и свобод иностранцев, их безопасности пребывания в стране в условиях, которые связанны с распространением COVID-19 в мире, подчеркивает ведомство.

Ранее замглавы российского министерства внутренних дел Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что иностранные граждане, нелегально находящиеся в России, должны покинуть страну до 15 июня.

Согласно статистике МВД России, среди прочих "нелегалов" в этой стране находятся 56 тысяч молдаван.

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