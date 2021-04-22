Парламентский адвокат: как соблюдаются права человека во время пандемии

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Во время пандемии многие граждане Республики Молдова лишились доступа к медицинским услугам, информации, представляющей общественный интерес, были лишены прав на работу, достойную жизнь, свободное передвижение или свободу слова. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала народный адвокат Майя Бэнэреску.

По ее словам, государство ввело множество ограничений, но не предложило альтернативы. Народный адвокат также привела несколько примеров в этом отношении.

"Из-за ограничения физического присутствия людей на работе многие трудовые договоры были приостановлены, имели место увольнения, нарушения трудового законодательства, а некоторые предприятия не могли даже платить зарплату работникам. Государство должно было разработать социальный пакет для родителей с детьми до 12 лет, которые вынуждены были оставить работу, чтобы остаться дома с детьми. В то же время экономические агенты также нуждались в финансовой поддержке для поддержания экономической активности", — сказала омбудсмен.

Майя Бэнареску также упомянула об ограничениях, введенных в работе общественного транспорта, особенно в том, что касается ограниченного количества пассажиров в салоне.

"В этом случае необходимо было увеличить количество транспорта., либо работодатели должны были предоставить транспорт для персонала. Как перевозить людей, у которых нет личного транспорта?" — задалась вопросом собеседник.

Говоря о доступе к здравоохранению, Майя Бэнареску отметила, что по большей части все усилия врачей были сосредоточены на лечении пациентов с COVID, и больше всего пострадали люди с хроническими или другими заболеваниями, которые не имеют оношения к коронавирусу.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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