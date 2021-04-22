11:36 22 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD18.02
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Весна. Архивное фото

В Молдове отмечают День Земли

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/05/34260013.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34479400/v-moldove-otmechayut-den-zemli--protiv-klimaticheskogo-krizisa.html

Международная памятная дата установлена ООН для консолидации усилий в борьбе за сохранение окружающей среды.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная обратилась к жителям Молдовы с посланием в честь Дня Земли — международной памятной даты, которая отмечается в этот день по решению ООН.

Таяние льдов в Восточно-Сибирском море
© Photo : Public domain
Гутерреш призвал внимательней отнестись к проблеме изменения климата

"Из-за пандемии День Земли не может пройти в привычном формате, но и в это время глобальный климатический кризис не прекращается. Поэтому даже в существующих условиях мы можем содействовать пропаганде экологически ответственного образа жизни. Начните с уборки во дворе, в саду или в лесу, посадите дерево, цветы, научите этим навыкам детей и внуков", — говорится в послании председателя парламента.

Международный день Земли отмечается 22 апреля по решению, принятому на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. В этот день во многих странах мира проходят природоохранные, миротворческие и гражданские мероприятия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
Теги:
климат

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться