В Молдове отмечают День Земли

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная обратилась к жителям Молдовы с посланием в честь Дня Земли — международной памятной даты, которая отмечается в этот день по решению ООН.

"Из-за пандемии День Земли не может пройти в привычном формате, но и в это время глобальный климатический кризис не прекращается. Поэтому даже в существующих условиях мы можем содействовать пропаганде экологически ответственного образа жизни. Начните с уборки во дворе, в саду или в лесу, посадите дерево, цветы, научите этим навыкам детей и внуков", — говорится в послании председателя парламента.

Международный день Земли отмечается 22 апреля по решению, принятому на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. В этот день во многих странах мира проходят природоохранные, миротворческие и гражданские мероприятия.

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