Китай предоставит Молдове гуманитарную помощь — 150 тысяч доз вакцины

Подтверждение поставки вакцины с китайской стороны поступило на имя спикера парламента Зинаиды Гречаной.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Китай предоставит Молдове 150 тысяч доз вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в письме председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаншу, которое адресовано спикеру парламента Молдовы Зинаиде Гречаной.

В письме, подписанном высокопоставленным официальным лицом КНР, говорится, что китайская сторона готова оказать поддержку и помощь Молдове в рамках своих возможностей. Ли Чжаньшу отметил, что пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, а эпидемиологическая ситуация в Молдове остается тревожной.

Решение Китая предложить Молдове партию вакцин от коронавируса было принято в результате запроса спикера Зинаиды Гречаной, направленного китайской стороне 4 марта.

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