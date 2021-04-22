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Вакцинация. Архивное фото

Китай предоставит Молдове гуманитарную помощь — 150 тысяч доз вакцины

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (222)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34479888/china-predostavit-moldove-gumanitarnuyu-pomoshh-150-tysyach-doz-vakcziny.html

Подтверждение поставки вакцины с китайской стороны поступило на имя спикера парламента Зинаиды Гречаной.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Китай предоставит Молдове 150 тысяч доз вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в письме председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаншу, которое адресовано спикеру парламента Молдовы Зинаиде Гречаной.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
В Молдове вакцинацией охвачено менее трех процентов населения

В письме, подписанном высокопоставленным официальным лицом КНР, говорится, что китайская сторона готова оказать поддержку и помощь Молдове в рамках своих возможностей. Ли Чжаньшу отметил, что пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, а эпидемиологическая ситуация в Молдове остается тревожной.

Решение Китая предложить Молдове партию вакцин от коронавируса было принято в результате запроса спикера Зинаиды Гречаной, направленного китайской стороне 4 марта.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (222)

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Теги:
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