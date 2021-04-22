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Организация питания. Архивное фото

В мэрии Кишинева хотят знать мнение родителей о меню в детсадах

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34480337/v-merii-kishineva-khotyat-znat-mnenie-roditelej-o-menyu-v-detsadakh.html

Проект нового перечня блюд будет представлен на общественные консультации, заявил глава городской администрации.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В столице началась разработка нового типового меню на летне-осенний период для детских садов. Администрация столицы призвала жителей города вносить свои предложения и делиться мнениями о питании детей в дошкольных учреждениях.

Столовая в школе. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari
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Меню будет разработано муниципальным управлением образования, молодежи и спорта, а затем согласовано с городским Центром общественного здоровья, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Как напомнил градоначальник, типовое меню для детских садов составляется два раза в год на зимне-весенний и летне-осенний период в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты о выполнении рекомендаций по здоровому питанию и активной деятельности в учебных заведениях.

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Теги:
детские сады

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