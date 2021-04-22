Кто в Приднестровье будет привит "Спутником V" в первую очередь

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил в своем Telegram-канале, что ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем, однако важно не допустить хаоса.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В Приднестровье со дня на день ожидается поставка партии российской вакцины "Спутник V", которой в первоочередном порядке будут привиты пенсионеры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Из ожидаемого транша на вакцинацию этой категории граждан будут выделены 48 000 флаконов. Остальные пойдут на вакцинацию медиков, педагогов, военнослужащих, а также лиц, активно контактирующих по долгу службы с населением", – отметил приднестровский лидер.

По его словам, ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем, и важно при этом не допустить хаоса.

"Все должно пройти планомерно. Необходимо соблюсти этапность. Если говорить о пенсионерах, то исходить будем из возраста: чем старше граждане, тем раньше их провакцинируют. Что касается должностных лиц, никакой приоритетности быть не должно. Чиновники получат препарат в порядке очереди", – пояснил он.

Красносельский также уточнил, что сначала необходимо обезопасить от инфицирования сотрудников, тесно взаимодействующих с большим количеством граждан.

В Приднестровье намечается поставка партии российского препарата "Спутник V" в количестве 62 000 доз, это 31 000 полных курсов вакцинации.

"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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