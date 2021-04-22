Продолжаются переговоры о соцобеспечении граждан Молдовы в Испании

Власти двух стран договариваются о взаимных гарантиях по предоставлению пенсий, пособий и других соцвыплат гражданам обеих государств.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Состоялся очередной, третий раунд переговоров по проекту Соглашения о социальном обеспечении между Молдовой и Испанией. Об этом сообщила Национальная касса социального страхования (НКСС).

Соглашение должно обеспечить гарантии в области социального обеспечения для трудящихся-мигрантов из обоих государств, которые проживают на территории одной из стран.

Документ после его принятия будет гарантировать гражданам Молдовы, работающим в Испании, право на пенсию по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности, пособие по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Таким образом, граждане Молдовы, которые работали в Испании на законных основаниях, будут иметь возможность полностью реализовать свои пенсионные права, независимо от того, где они будут проживать в будущем, сообщает НКСС. Каждое государство станет применять национальное законодательство в этой области, и пенсия будет ежемесячно переводиться получателю на территорию страны, в которой он в настоящее время проживает.

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Сейчас НКСС применяет в своей деятельности 14 соглашений в области социального обеспечения: с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией, Турцией и Белоруссией. Социальными льготами, установленными НКСС, в общей сложности пользуются 1100 человек, подпадающих под пункты соглашений.

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