ПСРМ зарегистрировала законопроект о повышении зарплат медработников

С 1 сентября 2020 года зарплата медицинских работников увеличилась на 30%, а с 1 января 2021 года - еще на 30%. Если новый законопроект будет принят, зарплаты медработников по сравнению с прошлым годом увеличатся на 100%.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Депутат Партии социалистов Владимир Односталко во время брифинга в парламенте объявил, что ПСРМ зарегистрировала в парламенте законопроект, который позволит выделить из госбюджета более одного миллиарда леев на повышение зарплат медработникам.

"В прошлом году глава ПСРМ Игорь Додон в качестве президента объявил о 100%-ном повышении зарплат медработников. Его должны были провести в три этапа: 1 сентября 2020 года – на 30%, с 1 января 2021 года — еще на 30% и третий этап – 40% – запланирован на 1 июня 2021 года", – объявил Односталко.

По словам депутата, всего на повышение зарплат в медицинской сфере из бюджета будет выделен 841 миллион леев, еще 272 миллиона выделяется на выплату надбавок медработникам в связи с пандемией.

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