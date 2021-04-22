Параду Победы быть: как собираются отметить 9 Мая в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья утвержден план мероприятий на предстоящий День Победы. Большая часть из них состоится в Тирасполе.
"Помимо традиционного возложения венков к Вечному огню и цветов к Мемориалу Славы, церемонии поднятия знамени, планируется проведение военного парада и праздничного салюта на площади им. А. В. Суворова в Тирасполе", – отметили в Оперштабе.
Как и в прошлом году, по населенным пунктам будут курсировать передвижные сцены и мобильные творческие группы. Праздничные концерты рекомендовано провести на открытых площадках. Отдельно выделены такие локации, как дворы домов, где проживают ветераны, а также территории, прилегающие к COVID-госпиталям.
В планах – и курсирование по центральным улицам населенных пунктов передвижных вещательных станций с трансляцией песен военных лет.
Акция "Бессмертный полк" в этом году будет проведена удаленно. Желающие принять в ней участие 9 мая в семь часов вечера могут встать у открытого окна или выйти на балкон с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны и исполнить любимую всеми песню "День Победы".
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