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Георгиевская ленточка. Архивное фото

Параду Победы быть: как собираются отметить 9 Мая в Приднестровье

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34481391/paradu-pobedy-byt-kak-sobirayutsya-otmetit-9-maya-v-pridnestrove.html

Часть мероприятий по случаю 76-й годовщины Великой Победы пройдет в соответствии с давней традицией, а часть - по апробированному в прошлом году во время пандемии сценарию.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья утвержден план мероприятий на предстоящий День Победы. Большая часть из них состоится в Тирасполе.

"Помимо традиционного возложения венков к Вечному огню и цветов к Мемориалу Славы, церемонии поднятия знамени, планируется проведение военного парада и праздничного салюта на площади им. А. В. Суворова в Тирасполе", – отметили в Оперштабе.

Над Мемориалом парили голуби. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Рассадка гостей на трибунах будет дистанцированной – через одно кресло. Сами трибуны перенесут на площадь из спортивного сектора Екатерининского парка. Официальные церемонии возложения цветов к Вечному огню, памятникам и могилам защитников будут организованы и в других населенных пунктах Приднестровья. Участие в них примут должностные лица и ветераны. Для меньшего скопления людей гражданам будет рекомендовано посещать памятные места не массово, а в частном порядке.

Как и в прошлом году, по населенным пунктам будут курсировать передвижные сцены и мобильные творческие группы. Праздничные концерты рекомендовано провести на открытых площадках. Отдельно выделены такие локации, как дворы домов, где проживают ветераны, а также территории, прилегающие к COVID-госпиталям.

В планах – и курсирование по центральным улицам населенных пунктов передвижных вещательных станций с трансляцией песен военных лет.

Акция "Бессмертный полк" в этом году будет проведена удаленно. Желающие принять в ней участие 9 мая в семь часов вечера могут встать у открытого окна или выйти на балкон с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны и исполнить любимую всеми песню "День Победы".

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Теги:
Великая Победа, Великая Отечественная война, День Победы, День Победы, 9 мая, Приднестровье

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