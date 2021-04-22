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Распятие

Как пройдет Пасха в Приднестровье и будут ли открыты кладбища на Радоницу

Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (229)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34483068/Kak-proydet-Paskha-v-Pridnestrove-i-budut-li-otkryty-kladbischa-v-Radonitsu.html

Жители региона смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Проведение предстоящих пасхальных богослужений и поминальных дней обсудили на заседании Оперативного штаба Приднестровья. Прихожанам будет позволено посетить храмы, а для желающих навестить могилы родных будут открыты кладбища.  

"Пасхальные богослужения будут проходить на открытом воздухе с учетом соблюдения прихожанами карантинных мер – социальной дистанции и масочного режима. Вблизи храмов и церквей будут выставлены палатки. Милиционеры обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан", - отметили в МВД Приднестровья.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Кто сможет свободно въехать на территорию Приднестровья на Пасху - уточнение
В поминальные дни для организации дорожного движения в районах погостов в усиленном режиме будут нести службу автоинспекторы и приданные им силы.

Главам местных администраций поручено проконтролировать в преддверии Радоницы работу соответствующих служб по наведению порядка на кладбищах.

"Там, ко всему, будут организованы дополнительные места для парковки автомобилей, установлено большее количество мусорных контейнеров", - пояснили в ведомстве.

Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами санитарно-эпидемических требований.

В этом году не будет и запрета на проведение так называемых маевок: правила пребывания в рекреационных зонах – в рамках действующего законодательства, рекомендации – стандартные в контексте сложной эпидемиологической обстановки.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (229)

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Теги:
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