Как пройдет Пасха в Приднестровье и будут ли открыты кладбища на Радоницу

Жители региона смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Проведение предстоящих пасхальных богослужений и поминальных дней обсудили на заседании Оперативного штаба Приднестровья. Прихожанам будет позволено посетить храмы, а для желающих навестить могилы родных будут открыты кладбища.

"Пасхальные богослужения будут проходить на открытом воздухе с учетом соблюдения прихожанами карантинных мер – социальной дистанции и масочного режима. Вблизи храмов и церквей будут выставлены палатки. Милиционеры обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан", - отметили в МВД Приднестровья.

В поминальные дни для организации дорожного движения в районах погостов в усиленном режиме будут нести службу автоинспекторы и приданные им силы.

Главам местных администраций поручено проконтролировать в преддверии Радоницы работу соответствующих служб по наведению порядка на кладбищах.

"Там, ко всему, будут организованы дополнительные места для парковки автомобилей, установлено большее количество мусорных контейнеров", - пояснили в ведомстве.

Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами санитарно-эпидемических требований.

В этом году не будет и запрета на проведение так называемых маевок: правила пребывания в рекреационных зонах – в рамках действующего законодательства, рекомендации – стандартные в контексте сложной эпидемиологической обстановки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova