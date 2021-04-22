Парламент проголосовал за меры по поддержке людей с инвалидностью

Депутаты приняли в первом чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Первый законопроект касается покрытия расходов, связанных с протезированием, людям, страдающим некоторыми заболеваниями. Второй документ предусматривает некоторые меры по стимулированию занятости людей с ограниченными возможностями, третий освобождает их от платы за пользование лифтами. Все три инициативы были утверждены парламентом в первом чтении. Автор инициатив – депутат PAS Дан Перчун.

Один из проектов призван покрыть расходы отдельных протезов и расходных материалов, необходимых для хирургической и протезной реабилитации больных со злокачественными опухолями головы, шеи и опорно-двигательного аппарата из бюджета обязательного медицинского страхования.

Автор инициативы отметил, что в настоящее время государство покрывает только расходы пациентам с раковыми заболеваниями, что ставит в невыгодное положение другие категории больных, нуждающихся в государственной поддержке.

Следующий проект освобождает людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата от платы за техническое обслуживание лифтов и электроэнергии, используемой для их эксплуатации.

Третий проект, направленный на поддержку людей с ограниченными возможностями, устанавливает меры по стимулированию их занятости.

Инициатива предусматривает новую формулировку понятия "адаптация рабочего места", которая будет отражать все действия, предпринимаемые работодателем для облегчения осуществления права на труд и повышения производительности труда человека с ограниченными возможностями.

Также предлагается, чтобы для работодателей, нанимающих на неопределенный срок безработных из категорий инвалидов, была увеличена ежемесячная субсидия с 30% до 50% от среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год.

В то же время планируется расширить категории работодателей, которым будут предоставляться субсидии на создание или адаптацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Таким образом, это облегчение принесет пользу государственным и частным работодателям независимо от типа собственности и формы юридической организации.

Все три проекта должны быть рассмотрены парламентом во втором, окончательном чтении.

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