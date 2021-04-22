Каким будет купальный сезон в Приднестровье из-за карантинных мер

Карантинные предписания касаются пребывания на территориях открытых бассейнов и в зонах отдыха у водоемов.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Основные требования по соблюдению карантинных мер во время купального сезона будут аналогичны тем, которые применялись в 2020 году. Об этом сообщил руководитель Оперштаба Приднестровья Руслан Мова.

Рекомендации на заседании штаба представили специалисты санэпидемстанции. Они касаются соблюдения карантинных мер как на территориях открытых бассейнов, так и зон отдыха у водоемов.

"На территории пляжа будет запрещено приготовление блюд на мангалах и решетках, а также использование водных аттракционов, за исключением катамаранов. Требования к отдыху у открытых бассейнов – надлежащая дезинфекция всех помещений и пляжного оборудования, а также запрет на использование водных горок", - пояснил Мова.

В числе дополнительных рекомендаций – проведение ряда мероприятий по поддержанию территории пляжа в должном санитарном состоянии и соблюдение требований по использованию пляжного оборудования у открытых бассейнов.

Рекомендации санэпидемстанции будут доведены до сведения местных администраций.

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