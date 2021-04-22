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Заседание парламент. Архивное фото

Парламент увеличил пособие для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenară
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34483565/parlament-uvelichil-posobie-po-ukhodu-za-likvidatorami-avarii-na-s-invalidnostyu.html

Парламент увеличил ежемесячное пособие по уходу, сопровождению и присмотру за участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с тяжелыми формами инвалидности.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Соответствующий законопроект был внесен депутатами парламентской фракции ПСРМ и одобрен на пленарном заседании 22 апреля в двух чтениях.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС
© Sputnik / Иван Руднев
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Проект предусматривает увеличение соответствующего пособия. Вместо фиксированной суммы в 500 леев указанные граждане будут получать 80% от размера минимальной пенсии по возрасту, ежегодно устанавливаемой правительством.

"Изменение приведет не только к увеличению пособия. При индексации минимальной пенсии по возрасту размер пособия будет увеличиваться", – указано в информационной записке к проекту.

В настоящее время в соответствии с законом о государственных социальных пособиях для лиц, осуществляющих уход, сопровождение и присмотр на дому за ребенком с тяжелой инвалидностью до 18 лет; людей с тяжелой детской инвалидностью; лиц с тяжелой формой инвалидности по слепоте размер пособия составляет 80% от минимальной пенсии по старости.

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