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Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге

Врач дал совет, как избавить ребенка от осложнений после коронавируса

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34483863/vrach-dal-sovet-kak-izbavit-rebenka-ot-oslozhneniy-posle-koronavirusa.html

Специалисты считают ошибочным полагать, что после окончания медикаментозного лечения в стационаре пациент совершенно здоров. Ему необходима реабилитация.

ЧАДЫР-ЛУНГА, 22 апр – Sputnik, Максим Топал. Боли в мышцах, бессонница, провалы в памяти и нарушение концентрации внимания — все эти симптомы могут проявиться у ребенка, недавно перенесшего коронавирус.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Специалисты считают ошибочным полагать, что после окончания медикаментозного лечения в стационаре пациент совершенно здоров

Детский организм требует особого восстановления. Поэтому врачами разработана специальная программа реабилитации для детей. Она помогает восстановить работу органов дыхания и нервной системы, рассказывает для Sputnik заведующая реабилитационным отделением Мария Маленкова.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Дети болеют коронавирусом гораздо реже, чем взрослые

"К нам поступают дети с паническими атаками, нарушением сна, различными неврологическими проблемами. Кроме электропроцедур, мы также проводим и занятия с психологом. Если ребенок перенес легкую форму коронавируса, то мы делаем акцент на санацию хронических очагов инфекции", – сказала Мария Маленкова.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
В Молдове работает только одно медицинское учреждение, призванное помочь детям, которые перенесли COVID-19

В Молдове работает только одно медицинское учреждение, призванное помочь детям, которые перенесли COVID-19. Это Центр реабилитации в гагаузском Чадыр-Лунги. Он начал функционировать 20 сентября прошлого года на базе Центра социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Дети до 10 лет поступают в Центр в сопровождении одного из родителей, либо опекуна

Восьмилетний ребенок Алены Корсан переболел коронавирусом в сентябре прошлого года.

"Мы принимаем здесь лечение, делаем различные процедуры, которые ребенку очень нравятся. Могу сказать, что он себя чувствует уже получше", - отметила Алена Корсан.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Дети от 10 до 18 лет могут пребывать в Центре самостоятельно

Дети до 10 лет поступают в центр в сопровождении одного из родителей либо опекуна. Другие же, в возрасте до 18 лет, самостоятельно. Всего центр может принять до 80 детей, говорит его директор Татьяна Дамашкан.

"В период пандемии дети к нам поступают посменно, то есть поступила одна смена, после 18-дневного курса они все выписываются, и поступает другая смена", – сказала Татьяна Дамашкан.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Чтобы реабилитация проходила эффективнее, нужно убрать гаджеты, потому что все это снижает иммунитет ребенка

Дети болеют коронавирусом гораздо реже, чем взрослые, говорит Татьяна Дамашкан. Даже если ребенок восстанавливается в домашних условиях, ему важно заниматься дыхательной и общей гимнастикой.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Боли в мышцах, бессонница, провалы в памяти и нарушение концентрации внимания — все эти симптомы могут проявиться у ребенка, недавно перенесшего коронавирус

"Очень важно соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать и правильно питаться. В рационе должно быть много витаминосодержащих продуктов, свежие овощи и фрукты, обильное питье. Чтобы реабилитация проходила эффективнее, нужно убрать гаджеты, потому что все это снижает иммунитет ребенка. Важно проводить больше времени на свежем воздухе. Если сохраняется кашель или еще что-то, то периодически необходимо показываться семейному врачу", – советует директор реабилитационного центра.

Единственный в Молдове комплекс. Как от постковидного синдрома лечат детей в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Даже если ребенок восстанавливается в домашних условиях, ему важно заниматься дыхательной и общей гимнастикой

С сентября прошлого года в реабилитационном центре Чадыр-Лунги лечение получили 360 детей.

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