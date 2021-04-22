Какие возможности в Приднестровье предоставят тем, кто прошел вакцинацию

Новые возможности при вакцинации от коронавируса открываются не только для жителей Приднестровья, но и для тех, кто решил посетить регион.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Жители Приднестровья, а также приезжие, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут беспрепятственно проходить санаторно-курортное лечение в регионе. К этому решению пришли на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

"На сегодняшний день человек, желающий отдохнуть в здравнице, должен обязательно пройти ПЦР- или антиген-тестирование на коронавирус. Эта необходимость отпадет при наличии сертификата о прохождении иммунизации", - пояснили в МВД Приднестровья.

На основании сертификата о вакцинации любой человек вне зависимости от гражданства сможет въехать на территорию Приднестровья без необходимости предоставлять ПЦР- или антиген-тест на коронавирус.

Те, кто не провакцинировался, как и прежде, для прохождения санаторно-курортного лечения, а также проезда на территорию региона должны будут пройти тестирование на COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova