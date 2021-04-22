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Вакцинация

Какие возможности в Приднестровье предоставят тем, кто прошел вакцинацию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (229)
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Sputnik Молдова
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Новые возможности при вакцинации от коронавируса открываются не только для жителей Приднестровья, но и для тех, кто решил посетить регион.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Жители Приднестровья, а также приезжие, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут беспрепятственно проходить санаторно-курортное лечение в регионе. К этому решению пришли на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Павел Лисицын
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"На сегодняшний день человек, желающий отдохнуть в здравнице, должен обязательно пройти ПЦР- или антиген-тестирование на коронавирус. Эта необходимость отпадет при наличии сертификата о прохождении иммунизации", - пояснили в МВД Приднестровья.

На основании сертификата о вакцинации любой человек вне зависимости от гражданства сможет въехать на территорию Приднестровья без необходимости предоставлять ПЦР- или антиген-тест на коронавирус.

Те, кто не провакцинировался, как и прежде, для прохождения санаторно-курортного лечения, а также проезда на территорию региона должны будут пройти тестирование на COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (229)

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Теги:
вакцина, Приднестровье

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