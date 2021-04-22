Кавкалюк признан подозреваемым по делу "зеленочных хулиганов"

Председатель партии PACE Георгий Кавкалюк был заслушан и признан подозреваемым по двум обвинениям: "Хулиганство, совершенное двумя и более людьми" и "Призывы к совершению насильственных действий".

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Как уточнили в прокуратуре в четверг, процессуальные действия состоялись в контексте расследования инцидента 6 апреля, когда несколько членов партии PACE (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) облили вице-президента Сынжерейского района зеленкой, после чего он был госпитализирован.

"В ходе допроса подозреваемый дал показания, отрицая свою вину", — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении четырех других членов партии PACE, включая президента территориальной организации Сынжерейского района, в настоящее время ведется расследование. Председатель территориальной организации партии Сынжерей продолжает находиться под домашним арестом, остальные участники - под следствием с запретом на выезд из страны.

За эти действия законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, представители PACE 7 апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, предназначенного для медицинских работников.

Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих". "Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он.

Кавкалюк написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно, и осудил действия сынжерейских прокуроров.

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