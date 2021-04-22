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Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи

Рабочую смену водителей неотложки в Приднестровье могут увеличить до 24 часов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34485150/Rabochuyu-smenu-voditeley-neotlozhki-v-Pridnestrove-mogut-uvelichit-do-24-chasov.html

Продление смены водителя машины скорой помощи будет возможно только в период действия карантинных ограничений.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Рабочая смена водителей скорой медпомощи может быть увеличена до 24 часов. Такое постановление подписал глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов.

"Допускается продлить смену водителей скорой медицинской помощи до 24 часов на период действия в Приднестровье ограничений в связи с распространением COVID-19", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Машина скорой помощи въезжает на территорию городской клинической больницы №15 им О. М. Филатова. Больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом Covid-2019.
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В понятие "рабочее время" входят непосредственно управление автомобилем, время специальных перерывов от вождения и время иной работы, например обслуживания машины.

"При этом находиться за рулем по норме разрешается до девяти часов. И только в исключительных случаях можно увеличить этот показатель до 10 часов, но не более двух раз в неделю", - отметили в пресс-службе.

На команды скорой медпомощи в коронавирусный период выпала дополнительная нагрузка – выезды к температурящим гражданам, доставка пациентов в инфекционные госпитали и домой после выздоровления. Помимо этого, бригады экстренно реагируют на вызовы людей по другим причинам, перевозят в клиники сопредельных государств приднестровцев с острым коронарным синдромом, то есть выполняют весь спектр функций, требующих безотлагательного участия.

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Теги:
скорая помощь, Приднестровье

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