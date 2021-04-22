Коронавирусная статистика: сколько случаев COVID подтверждено за сутки в стране

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 618 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Зарегистрирован три эпизода "импорта" инфекции – по одному из России, США и Румынии.

Общее число случаев заражения в стране достигло 248 009.

За минувшие 24 часа проведено 5649 тестов.

Коронавирус выявлен у 10 медработников: одного врача, шестерых медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 242 пациента (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 850 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 235 054.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 25 летальных исходов, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5668. Минздрав сообщил о смети врача Сергея Даскэла, который работал в Центре семейных врачей в Бельцах.

С начала пандемии коронавируса в Молдове от осложнений, вызыванных COVID-19, скончались 114 медработников.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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