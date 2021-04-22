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Проект многоуровневой парковки на Центральном рынке

Кишиневцев просят выбрать самый удачный проект парковки на Центральном рынке

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (230)
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Sputnik Молдова
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На территории Центрального рынка планируется построить многофункциональный объект с многоэтажной парковкой и торговыми площадями.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан предложил горожанам проголосовать за проект многоуровневой парковки на территории Центрального рынка. Там планируется построить многофункциональный объект с многоэтажной парковкой и торговыми площадями.

Проект предусматривает рациональное использование территории путем переобустройства существующих пространств, что позволит создать лучшие условия для продавцов и покупателей.

Проект многоуровневой парковки на Центральном рынке
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Проект многоуровневой парковки на Центральном рынке

Как проинформировал мэр, общая площадь автомобильной парковки составит 10 000 квадратных метров (около 380 мест), из них подвал - 2000 квадратных метров (складские помещения), цокольный этаж - 2400 квадратных метров (600 мест), предназначенный для размещения модульных киосков и административного блока площадью 600 квадратных метров.

Проект многоуровневой парковки на Центральном рынке
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Проект многоуровневой парковки на Центральном рынке

Примар Кишинева призывает граждан высказать свое мнение, поддержать или отклонить предложения по проекту путем голосования на сайте. 

Информация о мнении граждан будет представлена Муниципальному совету Кишинева вместе с проектом решения о внесении изменений в Концепцию модернизации МП "Центральный рынок".

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (230)

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