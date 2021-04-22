Примар Кишинева: что ждет Республиканский стадион, если его передадут городу

Столичный градоначальник отметил, что если Республиканский стадион передадут в собственность муниципалитета, то он организуют широкое обсуждение, а впоследствии - и конкурс проектов с привлечением национальных и международных экспертов.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан направил в четверг письмо в парламент, правительство и Агентство публичной собственности с просьбой о передаче Республиканского стадиона из государственной собственности в собственность муниципалитета. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

"О Республиканском стадионе, который много лет находится в аварийном состоянии. Сегодня я направил письмо в парламент, правительство и Агентство публичной собственности с просьбой о передаче этого объекта из государственной собственности в собственность муниципалитета", – отметил примар.

Как подчеркнул градоначальник, "примэрия Кишинева публично заверяет, что сразу после передачи Республиканского стадиона муниципию будут организованы широкие общенациональные дебаты, а впоследствии - и конкурс проектов с привлечением национальных и международных экспертов".

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"Республиканский стадион больше не может быть заброшенной территорией и разменной монетой в политических играх. Он должен приносить пользу людям, служить городу и стране", – заключил Чебан.

Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева - по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.

В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с реконструкцией тогда не сложилось, и стадион был лишь разрушен. Впоследствии арена только приходила в запустение, несмотря на разные заявления власти о намерении построить там стадион.

Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии. И, хотя за ликвидацию спортивного объекта высказались не все депутаты, этого оказалось достаточно. Президент страны Игорь Додон выступал против этой инициативы и дважды возвращал проект в парламент. Но, несмотря на мнение главы республики, сделке о продаже стадиона дали зеленый свет. Вместо президента закон о продаже Республиканского стадиона подписал на тот момент спикер парламента Андриан Канду.

Депутаты решили передать землю по рыночной стоимости, но цена на нее в документе не была прописана. Впрочем, до самой сделки так и не дошли. В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие этого решения.

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