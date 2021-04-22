Тревожные показатели: насколько загрязнен воздух после крупного пожара в Кишиневе

Агентство окружающей среды представило тревожные цифры после пожара, который произошел 21 апреля на складе лакокрасочных материалов на улице Каля Басарабией.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Уровень загрязнения воздуха повышен после пожара, произошедшего в Кишиневе 21 апреля на складе лакокрасочных материалов, расположенном на улице Каля Басарабией, 30. Уточнение сделано Агентством окружающей среды, которое ответственно за систематический мониторинг на национальном уровне качества атмосферного воздуха.

В результате лабораторных исследований установлено, что содержание диоксида азота и фенола увеличилось – максимальная концентрация превышает санитарную норму. Так, концентрация диоксида азота выше в 1,2-4,2 раза, а фенола – в 1,2-2,2 раза.

Специалисты Агентства окружающей среды уточняют, что прогноз качества атмосферного воздуха с 22 по 23 апреля указывает на то, что метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию загрязнений. Основная причина – атмосферный фронт, изменение воздушных масс, прогнозируемых дождей и западного ветра.

Представители агентства призывают людей успокоиться и просят воздерживаться от сжигания растительности – процесса, при котором образуются и накапливаются вредные вещества в атмосфере, на поверхности воздуха и в почве.

Звонок о пожаре на складе в Единую службу спасения 112 поступил в среду, 21 апреля, в 07.19.

Для тушения возгорания были задействовали 60 пожарных и 15 единиц техники. Пожару присвоили третью категорию сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Жертв не выявлено.

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"Пожар локализован в 08.57. Благодаря усилиям пожарных огонь больше не распространяется. Специалисты продолжают работать на месте для ликвидации возгорания. Обстоятельства и причина пожара выясняются", – отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожар полностью ликвидировали в четверг, 22 апреля, в 06.44 утра. В течение ночи на месте возгорания работали бригады специального назначения Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. Пожарные провели работы по сносу и демонтажу сгоревшей металлической конструкции, чтобы обеспечить доступ внутрь сгоревшего склада. Далее предстоит начать исследование места происшествия для установления причины пожара. Исследовательская лаборатория проведет анализ места инцидента, чтобы представить возможные версии причины возгорания. По итогам специалистами будет составлен отчет.

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