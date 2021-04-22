19:17 22 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD18.02
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Пожар на складе в Кишиневе. Архивное фото

Тревожные показатели: насколько загрязнен воздух после крупного пожара в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
7401
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/15/34464143.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34487747/Trevozhnye-pokazateli-naskolko-zagryaznen-vozdukh-posle-krupnogo-pozhara-v-Kishineve.html

Агентство окружающей среды представило тревожные цифры после пожара, который произошел 21 апреля на складе лакокрасочных материалов на улице Каля Басарабией.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Уровень загрязнения воздуха повышен после пожара, произошедшего в Кишиневе 21 апреля на складе лакокрасочных материалов, расположенном на улице Каля Басарабией, 30. Уточнение сделано Агентством окружающей среды, которое ответственно за систематический мониторинг на национальном уровне качества атмосферного воздуха.

Пожар на складе в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Токсичный дым от пожара попал в атмосферу: насколько это опасно – мнение эколога

В результате лабораторных исследований установлено, что содержание диоксида азота и фенола увеличилось – максимальная концентрация превышает санитарную норму. Так, концентрация диоксида азота выше в 1,2-4,2 раза, а фенола – в 1,2-2,2 раза.

Специалисты Агентства окружающей среды уточняют, что прогноз качества атмосферного воздуха с 22 по 23 апреля указывает на то, что метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию загрязнений. Основная причина – атмосферный фронт, изменение воздушных масс, прогнозируемых дождей и западного ветра.

Представители агентства призывают людей успокоиться и просят воздерживаться от сжигания растительности – процесса, при котором образуются и накапливаются вредные вещества в атмосфере, на поверхности воздуха и в почве.

Звонок о пожаре на складе в Единую службу спасения 112 поступил в среду, 21 апреля, в 07.19.

Для тушения возгорания были задействовали 60 пожарных и 15 единиц техники. Пожару присвоили третью категорию сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Жертв не выявлено.

Пожар в Кишиневе: подробности спецоперации по тушению возгорания>>>

"Пожар локализован в 08.57. Благодаря усилиям пожарных огонь больше не распространяется. Специалисты продолжают работать на месте для ликвидации возгорания. Обстоятельства и причина пожара выясняются", – отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожар полностью ликвидировали в четверг, 22 апреля, в 06.44 утра. В течение ночи на месте возгорания работали бригады специального назначения Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. Пожарные провели работы по сносу и демонтажу сгоревшей металлической конструкции, чтобы обеспечить доступ внутрь сгоревшего склада. Далее предстоит начать исследование места происшествия для установления причины пожара. Исследовательская лаборатория проведет анализ места инцидента, чтобы представить возможные версии причины возгорания. По итогам специалистами будет составлен отчет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пожар в Кишиневе: подробности спецоперации по тушению возгорания

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться