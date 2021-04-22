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Торговля мясом на рынке. Архивное фото

Новые подробности "мясного скандала" в Кишиневе: что заявили в НАЦ

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34488123/Novye-podrobnosti-myasnogo-skandala-v-Kishineve-chto-zayavili-v-NATs.html

Национальный антикоррупционный центр выступил с новыми уточнениями по делу о взятках за сертификаты на некачественное и несвежее мясо для продажи на Центральном рынке.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Подробности по делу о взятках за сертификаты на некачественное и несвежее мясо для продажи на Центральном рынке: двое человек помещены под 30-дневный предварительный арест в тюрьму №13 в Кишиневе, один – под домашний арест на такой же срок, а еще двое остаются на свободе, так как сотрудничают со следствем. 

"Трое сотрудников лаборатории экспертизы Национального агентства продовольственной безопасности, обвиняемых в пассивной коррупции, арестованы на 30 дней. Двое из них помещены в пенитенциар №13, а один – домой, так как у него подтвердился COVID-19", – сообщили в НАЦ.

В ведомстве отметили, что заключение судебной инстанции может быть опротестовано в Апелляционной палате в установленном законом порядке.

"Двое других задержанных по делу о взятке за санитарные сертификаты сотрудничают со следствием и находятся на свободе", – добавили в Антикоррупционном центре.

Примэрия Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
Мэрия столицы отреагировала на скандал со взятками и продажей мяса "с душком"

Ранее в рамках расследования 43 уголовных дел были задержаны пятеро человек — трое специалистов лаборатории и два предпринимателя. Они подозреваются в организации преступной схемы по выдаче за взятки сертификатов качества и санитарно-ветеринарных документов.

Согласно материалам уголовных дел, сотрудники лаборатории получали от коммерсантов взятки и выдавали сертификаты без проведения детального контроля товаров. К делу приобщены видео- и фотодоказательства.

В частности, хотя официальная плата за тушу свинины или говядины составляет 10 леев за единицу, взятка за разрешение на ее продажу доходила до нескольких сотен леев в зависимости от степени подпорченности товара. Если мясо было свежим и качественным, размер взятки не превышал 100 леев за единицу. Однако он увеличивался в несколько раз в случаях, когда на прилавки рынка поступало некачественное мясо. Таким образом, экономический агент, поставляющий на рынок от 30 до 40 туш, должен был уплатить в качестве "охранного сбора" несколько тысяч леев за каждую партию.

Национальное агентство продовольственной безопасности заявило, что полностью готово сотрудничать со следствием. Вместе с тем в агентстве отметили, что его сотрудники не причастны к актам коррупции в муниципальных структурах.

Действующее законодательство предусматривает за эти действия наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, штрафы и лишение права занимать государственные должности.

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