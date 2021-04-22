Вакцинация в Молдове в сравнении с другими странами: что говорят эксперты

Первый и второй этап прививочной кампании в Молдове начался исключительно за счет пожертвованной вакцины, которая поступила в страну из-за границы. Пока республика не закупила ни одной дозы сыворотки. Власти продолжают вести переговоры с производителями препаратов.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Бывшийгенеральный директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы Еремей Присяжнюк в комментарии радиостудии Sputnik отметил, что все страны мира столкнулись с коронавирусом, и никто не был готов справиться с такой масштабной проблемой. И хотя в других странах процесс вакцинации стартовал в конце 2020 года, это не должно деморализовывать, считает специалист.

"Мы все узнаем на лету. Может быть, нужно было принять меры быстрее. Важно, чтобы у нас был процесс иммунизации населения", – сказал Присяжнюк.

По данным Минздрава, процессом вакцинации против коронавируса в Молдове охвачено до 2,5% населения.

Как отметил Присяжнюк, прививочный процесс в Молдове протекает медленнее, чем в европейских странах. К примеру, в Румынии уже 15% населения прошли иммунизацию. По его словам, есть несколько факторов, от которых это зависит.

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"По сравнению с европейским регионом, у нас процент крайне мал, но мы должны учитывать возможности поставок вакцины, наличие центров вакцинации и так далее. Все это должно идти параллельно. Необходимо исходить из наличия вакцины на рынке и ее поставок странами-производителями – Великобританией, Россией, Китаем, - потому что государства, разработавшие вакцину, будут в первую очередь обеспечивать население своей страны", – отметил Присяжнюк.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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