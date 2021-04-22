21:27 22 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD18.02
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Вакцинация в Молдове в сравнении с другими странами: что говорят эксперты

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (233)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33834950.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210422/34490251/Vaktsinatsiya-v-Moldove-v-sravnenii-s-drugimi-stranami-chto-govoryat-eksperty.html

Первый и второй этап прививочной кампании в Молдове начался исключительно за счет пожертвованной вакцины, которая поступила в страну из-за границы. Пока республика не закупила ни одной дозы сыворотки. Власти продолжают вести переговоры с производителями препаратов.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik.  Бывшийгенеральный директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы Еремей Присяжнюк в комментарии радиостудии Sputnik отметил, что все страны мира столкнулись с коронавирусом, и никто не был готов справиться с такой масштабной проблемой. И хотя в других странах процесс вакцинации стартовал в конце 2020 года, это не должно деморализовывать, считает специалист.

Работа Таможенной службы
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавский депутат: нужны ли COVID-паспорта

"Мы все узнаем на лету. Может быть, нужно было принять меры быстрее. Важно, чтобы у нас был процесс иммунизации населения", – сказал Присяжнюк.

По данным Минздрава, процессом вакцинации против коронавируса в Молдове охвачено до 2,5% населения.

Как отметил Присяжнюк, прививочный процесс в Молдове протекает медленнее, чем в европейских странах. К примеру, в Румынии уже 15% населения прошли иммунизацию. По его словам, есть несколько факторов, от которых это зависит.

В Молдове вакцинацией охвачено менее трех процентов населения>>>

"По сравнению с европейским регионом, у нас процент крайне мал, но мы должны учитывать возможности поставок вакцины, наличие центров вакцинации и так далее. Все это должно идти параллельно. Необходимо исходить из наличия вакцины на рынке и ее поставок странами-производителями – Великобританией, Россией, Китаем, - потому что государства, разработавшие вакцину, будут в первую очередь обеспечивать население своей страны", – отметил Присяжнюк.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Действующие ограничения продлены на весь срок режима ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (233)

По теме

Как проходит процесс вакцинации от COVID-19 в селах Молдовы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
Фото: живая планета Земля - наш общий дом
Художник украшает московские арки панно и мозаикой
Видео: вместо холста - панно и мозаика на стенах обычных "сталинок"
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться