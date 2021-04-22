И. о. главы Минюста о конфликте между кабмином и Высшим советом магистратуры

И. о. министра юстиции Молдовы прокомментировал обсуждения, которые у него состоялись с членами Высшего совета магистратуры на тему ускорения конкурса на должность судьи Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский обеспокоен неконструктивным диалогом, который в настоящее время существует между правительством и Высшим советом магистратуры (ВСМ), и эта конфликтная ситуация может навредить некоторым процессам в юстиции.

Как считает Нагачевский, между правительством и Высшим советом магистратуры должно быть элементарное взаимодействие.

"Потому что невозможно продвигать что-то на уровне судебной системы, не работая с Министерством юстиции... Такой подход ВСМ лишь провоцирует конфликты с исполнительной властью, а это может привести к институциональным блокировкам или блокированию некоторых процессов реформирования судебной системы, что недопустимо", – заявил Нагачевский в комментарии радиостудии Sputnik.

Высший совет магистратуры в течение нескольких месяцев откладывает конкурс на должность судьи Конституционного суда. В последний раз члены ВСМ аргументировали, что не могут провести конкурс, пока в стране действует режим ЧП, а он объявлен до 30 мая. Кроме того, Высший совет магистратуры постановили, что процесс выбора кандидата будет проходить в соответствии с критериями, изложенными в решении от 16 июля 2019 года.

Напомним, должность шестого судьи Конституционного суда стала вакантной в конце января после смерти члена КС Эдуарда Абабея. Он был назначен судьей по квоте ВСМ. На должность нового судьи КС уже претендуют 15 кандидатов, среди них глава юридической комиссии парламента Василе Боля.

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