Парламент Молдовы ввел новые штрафы

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили в окончательном чтении введение некоторых запретов и наказания за намеренное отключение потребителей от электрических сетей.

В частности, проект предусматривает поправки в Кодекс о правонарушениях для наказания за отключение используемых установок потребителей от электрической сети до истечения десятидневного срока, который исчисляется со дня получения письменного предупреждения об отключении, отправленного поставщиком после неуплаты клиентом по счету.

"Штраф составит от 10 (500 леев) до 25 условных единиц (1250 леев) для физического лица и от 25 (1250 леев) до 50 условных единиц (2500 леев) для должностного лица. Штраф для юридических лиц составит от 50 (2500 леев) до 100 условных единиц (5000 леев)", – уточнили в парламенте.

Авторами инициативы выступили депутаты социалисты. По их мнению, введение запрета также необходимо для гармонизации законодательной базы и поддержки потребителей в условиях пандемии и падения доходов.

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