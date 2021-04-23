Гайчук об Украине: Молдова может усадить стороны конфликта за стол переговоров

В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова и. о. министра обороны заявил, что нейтральный статус позволяет нашей стране оставаться в стороне от возможного конфликта в регионе и даже предоставить площадку для переговоров.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Молдова следит за напряженной обстановкой на востоке Украины и в бассейне Черного моря и любой возможный конфликт в этой зоне не может не сказаться и на нашей стране. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова заявил исполняющий обязанности главы Минобороны Виктор Гайчук.

"Несомненно, любой конфликт, возникающий в регионе, затрагивает все страны, в том числе и нас. Более того, как вы сказали, восток Украины и бассейн Черного моря, мы находимся в непосредственной близости. Но я повторю, что Республика Молдова – нейтральная страна, что позволяет нам не участвовать ни с одной, ни с другой стороны в возможном конфликте. Я так говорю, потому что никто не знает, как будут развиваться события", — сказал Гайчук.

Вместе с тем министр считает, что нейтральный статус Молдовы предоставляет ей возможность выступить в роли площадки для переговоров.

"На мой взгляд, состояние нейтралитета позволит нам при необходимости попытаться сблизить стороны, возможно, посадить их за стол переговоров, вести диалог, приходить к договоренностям", — отметил глава министерства.

Полный текст интервью читайте на сайте Sputnik Молдова в 11 часов.

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