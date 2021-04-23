Глава Минобороны: тенденций для возникновения нового конфликта в Молдове нет

Исполняющий обязанности министра обороны Молдовы в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о ситуации на востоке Украины, а также о том, какова будет позиция республики в случае, если в регионе возникнет конфликт.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. И. о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук в эксклюзивном интервью Sputnik сообщил о состоянии вооруженных сил, международных миссиях армии и для чего в Молдову приезжают западные инструкторы.

– Последним событием, затронувшим Минобороны, стало введение в Молдове чрезвычайного положения из-за COVID-19. В условиях ЧП полиции рекомендовано обращаться за помощью к Национальной армии. Но жители так и не увидели на улицах военную технику. Только военнослужащие следят за порядком на остановках общественного транспорта.

– Нацармия пришла на помощь властям в соответствии с указом верховного главнокомандующего и с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Так, с начала апреля военнослужащие Нацармии кишиневского и бельцкого гарнизонов патрулируют общественные места, парки и зоны отдыха. В то же время военные следят за соблюдением гражданами мер, введенных властями, на остановках общественного транспорта в Кишиневе.

© Sputnik / Anatolii Kiriak И. о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук

Мы получили много сообщений с благодарностью от жителей республики. Это свидетельствует о том, что присутствие военных на улицах столицы для поддержки коллег из правоохранительных органов делает простых граждан более ответственными. И я очень этому рад.

На этот раз мы вмешались без военной техники, потому что ситуация, созданная в результате пандемии, этого не требовала.

– Национальная армия Молдовы модернизируется, что изменилось за последнее время, удалось ли уйти от старого советского вооружения?

– Я всегда внимательно следил за преобразованиями в армии, даже тогда, когда не занимал должность министра. И видел, как меняется армия. Могу сказать, что за время своего пребывания в должности я внес свой вклад в оснащение и подготовку.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Гайчук: Я всегда внимательно следил за преобразованиями в армии

Важно было защитить военнослужащих в социальном плане. Зарплата военнослужащим-контрактникам была увеличена, жалование "срочникам" увеличено вдвое, предоставлено 479 служебных квартир, принято решение о ежемесячной выплате пособия по аренде жилья для военнослужащих и их семей. Кроме того, восстановлено право военных контрактной службы на обеспечение путевками санаторно-курортного лечения.

По поводу оснащения скажу – это не секрет, что Национальная армия в основном укомплектована советской военной техникой, произведенной в среднем в 80-е годы прошлого века. Даже если она не новая, учения, которые мы проводим с привлечением этой военной техники, всегда подтверждают ее работоспособность, и это связано с техническим обслуживанием и ремонтом, которые мы проводим по мере необходимости. Помимо техники, унаследованной с советских времен, мы получили в помощь технику и оборудование от наших внешних партнеров, включая США, Китай, Германию, Италию.

– Военнослужащие Национальной армии уже семь лет периодически присутствуют в миротворческой миссии в Косово. Ведутся ли в настоящее время переговоры об участии молдавских солдат в других миротворческих миссиях? Если да, то какие это направления?

– В этом году 8 марта мы отметили семилетие присутствия в миротворческой операции KFOR в Косово. У нас уже есть 14 контингентов, принявших участие в этой миссии, что является успехом для Республики Молдова и Национальной армии.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Гайчук: в Национальной армии есть военные, хорошо подготовленные для выполнения любых задач

Мы, безусловно, хотим расширить свое участие в международных миротворческих операциях. Присутствие наших военнослужащих в этих операциях доказывает, что в Национальной армии есть военные, хорошо подготовленные для выполнения любых задач. В этих условиях жизненно важно продолжать откомандирование профессиональных военнослужащих, особенно сейчас, когда международная обстановка с точки зрения безопасности постоянно меняется. У нас также есть обязанность активизировать наш вклад в мировую безопасность, а Национальная армия – это структура, у которой есть наиболее подготовленный офицерский и младший командный состав для таких операций.

– Недавно на сайте Министерства обороны был опубликован пресс-релиз, в котором сказано, что молдавские военные проходят подготовку вместе с американскими и румынскими солдатами. Для чего молдавских военнослужащих учат западные инструкторы? © Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova Учения спецназовцев Молдовы и США – зачем это Кишиневу

– Что касается соответствующих учений, речь идет о совместных учениях Joint Combined Exchange Training (JCET), которые являются частью Плана подготовки Национальной армии на 2021 год и проводятся в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, подписанными с внешними партнерами. Эти учения – не новость для Молдовы, потому что они проходят на наших полигонах ежегодно, начиная с 2009 года. Цель JCET – совместное обучение и обмен опытом между военнослужащими молдавских, румынских и американских специальных сил. Для наших военнослужащих опыт коллег из других армий очень важен и полезен. Имею в виду не только американских и румынских военных, но и из Италии, Германии, Австрии, Словении, Франции, Великобритании, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет в плане обучения и профессиональной подготовки как на специализированных курсах, так и на многонациональных учениях и тренингах. Но могу заверить наших партнеров, что подобные учения не направлены против третьих стран или для реализации силовых методов в решении каких-либо конфликтов.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Гайчук: Республика Молдова – нейтральная страна, что позволяет нам не участвовать ни с одной, ни с другой стороны в возможном конфликте

Хочу отметить, что наша страна – нейтральная, но этот статус не подразумевает полную изоляцию от иностранных партнеров, которые входят в Североатлантический альянс. Национальная армия на протяжении почти трех десятилетий тесно сотрудничает с армиями других стран, будь то члены НАТО или партнеры. Наши партнеры в других странах предоставляют помощь в различных проектах, таких, как уничтожение пестицидов и химикатов. Этот проект принес пользу всему обществу в целом. Еще один не менее важный аспект международного сотрудничества – подготовка кадров. Возможности обучения, предлагаемые нашими иностранными коллегами для молдавских военнослужащих, делают нас более профессиональными и подготовленными. И учения, о которых вы говорите, попадают в эту категорию. Поэтому тот факт, что подготовкой наших военнослужащих занимаются коллеги из других армий, не должен беспокоить общество.

– В 2019 году, когда министр обороны России Сергей Шойгу посетил Молдову, он рассказал о плане уничтожения старых боеприпасов в Кобасне и о том, что в этом смысле должен быть разработан план. Что было сделано за это время? © Sputnik Виктор Гайчук: нейтралитет Молдовы необходимо закрепить на международном уровне

– Во время визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Республику Молдова в 2019 году была рассмотрена инициатива по уничтожению устаревших боеприпасов из Кобасны, но, к сожалению, из-за пандемии все осталось на уровне заявлений. Россия должна была инициировать процесс ликвидации боеприпасов, хранящихся возле села Кобасна в приднестровском регионе Республики Молдова, будучи готовой установить для этого необходимое оборудование. Для нас безопасность населения региона имеет первостепенное значение, поэтому мы хотели бы завершить этот проект. Надеемся вскоре вернуться к нему и убедить всех, кто имеет отношение к срочному вывозу устаревших боеприпасов, которые представляют неминуемую опасность не только для региона, но и для всей Европы.

– В какой степени жители Молдовы должны быть обеспокоены возможной эскалацией напряженности в регионе и обстановкой в соседнем государстве, имею в виду Украину.

– Несомненно, любой конфликт, возникающий в регионе, затрагивает все страны, в том числе и нас. Более того, как вы сказали, – восток Украины и бассейн Черного моря, мы находимся в непосредственной близости. Но я повторю, что Республика Молдова – нейтральная страна, что позволяет нам не участвовать ни с одной, ни с другой стороны в возможном конфликте. Я так говорю, потому что никто не знает, как будут развиваться события. На мой взгляд, состояние нейтралитета позволит нам при необходимости попытаться сблизить стороны, возможно, посадить их за стол переговоров, вести диалог, приходить к договоренностям.

© Sputnik / Anatolii Kiriak И. о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук

Конечно, мы, Национальная армия, а также другие правовые структуры в Республике Молдова, следим за ситуацией в восточных районах Молдовы.

На наш взгляд, мы не наблюдали тенденций, которые вызывали бы опасения по поводу возникновения нового конфликта в том числе на территории Республики Молдова.

– Вернемся к политической ситуации в Молдове. Сейчас вы министр с приставкой и. о. Что будете делать, если все же придется уйти в отставку?

– По завершению моего мандата на посту министра обороны я продолжу применять свои знания в области обороны и безопасности там, где это необходимо на благо страны.

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