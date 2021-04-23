Виктор Гайчук: нового конфликта в Молдове не будет

В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова и. о. министра обороны заявил, что не наблюдается никаких предпосылок для возникновения нового конфликта на территории нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Обстановка в приднестровском регионе характеризуется стабильностью, переговорный процесс продолжается, и никаких поводов для опасений относительно обострения ситуации нет. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова заявил исполняющий обязанности главы Минобороны Виктор Гайчук.

"Конечно, мы, Национальная армия, а также другие правовые структуры в Республике Молдова, следим за ситуацией в восточных районах Молдовы. На наш взгляд, мы не наблюдали тенденций, которые вызывали бы опасения по поводу возникновения нового конфликта в том числе на территории Республики Молдова", — сказал Гайчук.

И. о. главы Минобороны также выразил надежду, что удастся вернуться к вопросу о вывозе боеприпасов со складов в Кобасне.

"Во время визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Республику Молдова в 2019 году была рассмотрена инициатива по уничтожению устаревших боеприпасов из Кобасны, но, к сожалению, из-за пандемии все осталось на уровне заявлений", — сообщил глава Минобороны.

Гайчук отметил, что "мы хотели бы завершить этот проект. Надеемся вскоре вернуться к нему и убедить всех, кто имеет отношение к срочному вывозу устаревших боеприпасов, которые представляют неминуемую опасность не только для региона, но и для всей Европы".

Главы Минобороны подчеркнул, что безопасность населения региона имеет первостепенное значение.

Полный текст интервью читайте на сайте Sputnik Молдова в 11 часов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova