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Министр обороны РМ Виктор Гайчук

Виктор Гайчук: нового конфликта в Молдове не будет

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210423/34493768/viktor-gajchuk-novogo-konflikta-v-moldove-ne-budet.html

В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова и. о. министра обороны заявил, что не наблюдается никаких предпосылок для возникновения нового конфликта на территории нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Обстановка в приднестровском регионе характеризуется стабильностью, переговорный процесс продолжается, и никаких поводов для опасений относительно обострения ситуации нет. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова заявил исполняющий обязанности главы Минобороны Виктор Гайчук.

Виктор Гайчук
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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"Конечно, мы, Национальная армия, а также другие правовые структуры в Республике Молдова, следим за ситуацией в восточных районах Молдовы. На наш взгляд, мы не наблюдали тенденций, которые вызывали бы опасения по поводу возникновения нового конфликта в том числе на территории Республики Молдова", — сказал Гайчук.

И. о. главы Минобороны также выразил надежду, что удастся вернуться к вопросу о вывозе боеприпасов со складов в Кобасне.

"Во время визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Республику Молдова в 2019 году была рассмотрена инициатива по уничтожению устаревших боеприпасов из Кобасны, но, к сожалению, из-за пандемии все осталось на уровне заявлений", — сообщил глава Минобороны.

Гайчук отметил, что "мы хотели бы завершить этот проект. Надеемся вскоре вернуться к нему и убедить всех, кто имеет отношение к срочному вывозу устаревших боеприпасов, которые представляют неминуемую опасность не только для региона, но и для всей Европы". 

Главы Минобороны подчеркнул, что безопасность населения региона имеет первостепенное значение.

Полный текст интервью читайте на сайте Sputnik Молдова в 11 часов.

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Теги:
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