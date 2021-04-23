Посольство Молдовы в России о легализации пребывания на территории РФ

Дипломатическое представительство Молдовы в России обратилось к гражданам РМ с советом узаконить свое нахождение в России в соответствии с местным законодательством.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Посольство Молдовы в России настоятельно рекомендовало гражданам РМ легализовать свое пребывание на территории РФ в соответствии с местным законодательством. Об этом дипмиссия сообщила на своей страничке в соцсети.

"После 15 июня 2021 года к лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, будут применяться санкции в виде выдворения, запрета на въезд или депортации", – пояснили в посольстве.

В миссии также напомнили, что те, кто находятся на территории Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций до 15 июня.

Таким правом они обладают в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

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