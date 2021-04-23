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Бакалавр. Архивное фото

Социалисты в парламенте предложат отменить экзамены в школах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210423/34494354/socialisty-v-parlamente-predlozhat-otmenit-ekzameny-v-shkolah.html

По мнению председателя ПСРМ, ученики общеобразовательных учебных заведений не смогут подготовиться к экзаменам из-за противоэпидемических ограничений.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Фракция Партии социалистов в парламенте выйдет с инициативой об отмене экзаменов на степень бакалавра и других экзаменов в этом учебном году по причине длительного периода отсутствия детей в школах.

Выпускники. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, который возглавил заседание парламентской фракции партии.

В мае 2020 года парламент отменил экзамены на степень бакалавра в Молдове. Двенадцатиклассникам и учащимся, которые заканчивали программу лицейского курса в учреждениях послесреднего профессионально-технического образования выдали дипломы на степень бакалавра на основании средних оценок по всем предметам за 3 года.

Процедура коснулась тех выпускников, которые были ранее допущены к экзамену и имели средние оценки по предметам выше 5 баллов.

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