Социалисты в парламенте предложат отменить экзамены в школах

По мнению председателя ПСРМ, ученики общеобразовательных учебных заведений не смогут подготовиться к экзаменам из-за противоэпидемических ограничений.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Фракция Партии социалистов в парламенте выйдет с инициативой об отмене экзаменов на степень бакалавра и других экзаменов в этом учебном году по причине длительного периода отсутствия детей в школах.

Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, который возглавил заседание парламентской фракции партии.

В мае 2020 года парламент отменил экзамены на степень бакалавра в Молдове. Двенадцатиклассникам и учащимся, которые заканчивали программу лицейского курса в учреждениях послесреднего профессионально-технического образования выдали дипломы на степень бакалавра на основании средних оценок по всем предметам за 3 года.

Процедура коснулась тех выпускников, которые были ранее допущены к экзамену и имели средние оценки по предметам выше 5 баллов.

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