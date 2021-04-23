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КПП Кучурганы

Что необходимо иметь при себе во время поездки в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210423/34496620/chto-neobkhodimo-imet-pri-sebe-vo-vremya-poezdki-v-pridnestrove.html

Упрощенные нормы въезда на территорию региона действуют только на период пасхальных праздников с 30 апреля по 10 мая.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. В период пасхальных праздников в Приднестровье не будут вводить строгих ограничений. С 30 апреля по 10 мая каждый сможет въезжать на территорию региона и выезжать с нее без специальных разрешений.

Проезд будет осуществляться по правилам, действующим до момента введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, то есть без необходимости согласования с Оперативным штабом и помещения на самоизоляцию на 14 суток или предъявления отрицательных ПЦР-тестов.

"При этом гражданам необходимо будет иметь при себе действительные документы и средства индивидуальной защиты – маски, перчатки", – пояснили в Пограничном управлении ведомства госбезопасности Приднестровья.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Кто сможет свободно въехать на территорию Приднестровья на Пасху - уточнение
Пропуск тех, кто намерен въезжать на территорию региона после 10 мая, будет осуществляться в соответствии с требованиями соблюдения ограничительных мероприятий, действующих в период карантина.

Иностранным гражданам, желающим посетить Приднестровье в период пасхальных праздников, будут выдаваться миграционные карты сроком действия до 10 мая. В случае если они изъявят желание продлить время пребывания на территории региона, то во избежание нарушения законодательства им будет необходимо продлить миграционные карты.

Пограничники также напоминают, что коронавирусная инфекция пока никуда не исчезла и рекомендуют гражданам проявлять сознательность, а также соблюдать все меры предосторожности.

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Теги:
въезд, выезд, Пасха, Приднестровье

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