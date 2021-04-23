Реакция судей КС на декларацию о захваченном характере ведомства

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Судьи Конституционного суда (КС) Молдовы приняли к сведению постановление парламента по принятию декларации о признании захваченного характера КС. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте инстанции.

"С конституционной точки зрения судьи КС отмечают исключительно политический характер этого решения. Согласно статье 121 п. (1) Регламента парламента, такие акты законодательного органа имеют только политические последствия", – сказано в заявлении инстанции.

Судьи КС отметили, что "уважают право депутатов на свободу политического выражения мнений". Однако, как считают в ведомстве, такие заявления наносят ущерб верховенству закона, "имиджу КС и ставят под угрозу внедрение истинной культуры конституционализма в Республике Молдова".

В КС также подчеркнули, что в соответствии со статьей 140 Конституции, решения Конституционного суда окончательные, не могут быть обжалованы и обязательны для исполнения всеми государственными органами.

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли.

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

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Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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