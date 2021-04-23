Реальное положение мемориала "Вечность" в Кишиневе: итоги инспекции

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности министра обороны Молдовы Виктор Гайчук вместе со специалистами Агентства обеспечения ресурсов и администрирования имущества проинспектировали состояние отремонтированных объектов на территории мемориального комплекса "Вечность".
В частности, проверены 25-метровая пирамида из красного камня (пять лучей пирамиды представляют собой стилизованные изображения винтовок), пятиконечная звезда, Вечный огонь в центре памятника, а также мостовая от монумента "Скорбящей матери" и гранитные плиты с именами павших воинов.
В результате инспекции и. о. министра обороны констатировал, что в некоторых отремонтированных элементах заметны незначительные повреждения, связанные с сезоном, и для их устранения необходимо вмешательство хозяйствующего субъекта, ответственного за работы. В этом контексте чиновник призвал компанию, которая несет ответственность за ремонт, как можно скорее устранить существующие проблемы.
"Получил несколько уведомлений о качестве ремонтных работ мемориального комплекса и я лично решил приехать и задокументировать в этом отношении. Важно, чтобы финансовые ресурсы, выделенные на этот комплекс, который является историческим символом для граждан, использовались эффективно", – сказал Гайчук.
Как сказано в пресс-релизе, на основании договора о ремонте основных элементов памятника ответственная компания взяла на себя обязательство устранить любые недостатки, обнаруженные в течение десяти лет после завершения работ.
Мемориальный комплекс "Вечность" был открыт в 1975 году в память солдат, павших в борьбе за освобождение территории современной Молдовы и Кишинева от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны. Памятник создан скульпторами А. Майко, И. Понятовским и архитектором А. Минаевым в 70-годы прошлого века. На территории Мемориального комплекса захоронены 267 павших в боях ВОВ молдавских, русских, украинских, белорусских солдат.
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