Реальное положение мемориала "Вечность" в Кишиневе: итоги инспекции

Ремонтные работы на мемориальном комплексе "Вечность" начались в марте прошлого года и длились порядка четырех месяцев.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности министра обороны Молдовы Виктор Гайчук вместе со специалистами Агентства обеспечения ресурсов и администрирования имущества проинспектировали состояние отремонтированных объектов на территории мемориального комплекса "Вечность".

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova И.о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук проинспектировал Мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе

В частности, проверены 25-метровая пирамида из красного камня (пять лучей пирамиды представляют собой стилизованные изображения винтовок), пятиконечная звезда, Вечный огонь в центре памятника, а также мостовая от монумента "Скорбящей матери" и гранитные плиты с именами павших воинов.

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova И.о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук проинспектировал Мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе

В результате инспекции и. о. министра обороны констатировал, что в некоторых отремонтированных элементах заметны незначительные повреждения, связанные с сезоном, и для их устранения необходимо вмешательство хозяйствующего субъекта, ответственного за работы. В этом контексте чиновник призвал компанию, которая несет ответственность за ремонт, как можно скорее устранить существующие проблемы.

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova И.о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук проинспектировал Мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе

"Получил несколько уведомлений о качестве ремонтных работ мемориального комплекса и я лично решил приехать и задокументировать в этом отношении. Важно, чтобы финансовые ресурсы, выделенные на этот комплекс, который является историческим символом для граждан, использовались эффективно", – сказал Гайчук.

Глава Агентства обеспечения ресурсов и администрирования имущества, полковник Сергей Войну отметил, что ремонт мемориального комплекса "Вечность" проведен на основе постановления правительства № 61 от 5 февраля 2020 года "Об организации и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы и памяти павших героев за независимость Отечества", разработанного Минобороны. Работы начались в марте прошлого года и длились порядка четырех месяцев.

Как сказано в пресс-релизе, на основании договора о ремонте основных элементов памятника ответственная компания взяла на себя обязательство устранить любые недостатки, обнаруженные в течение десяти лет после завершения работ.

Мемориальный комплекс "Вечность" был открыт в 1975 году в память солдат, павших в борьбе за освобождение территории современной Молдовы и Кишинева от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны. Памятник создан скульпторами А. Майко, И. Понятовским и архитектором А. Минаевым в 70-годы прошлого века. На территории Мемориального комплекса захоронены 267 павших в боях ВОВ молдавских, русских, украинских, белорусских солдат.

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