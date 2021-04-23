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Liliana Istrate-Burciu

Что означает синдром жертвы и почему молдавские женщины терпят насилие в семье

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210423/34501578/Chto-oznachaet-sindrom-zhertvy-i-pochemu-moldavskie-zhenschiny-terpyat-nasilie-v-seme.html

Многие женщины могут предотвратить насилие со стороны партнеров, если вовремя обратятся к специалистам. Некоторые не делают этого, потому что не знают, куда им идти, или боятся осуждения, или думают, что время неподходящее.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Наиболее всего подвержены домашнему насилию женщины - о чем свидетельствует статистика. Это явление особое распространение получило во время пандемии, когда парам приходилось проводить больше времени вместе или у них возникали трудности в финансах или коммуникации.

По словам менеджера телефона доверия в Международном центре La Strada Лилианы Истрате-Бурчиу, явление домашнего насилия не возникает в одночасье, часто жертвы годами терпят давление со стороны своих супругов.

Девушка
© Pixabay / Counselling
Тревожная статистика: домашнее насилие во время пандемии
"Женщины могут понять, что мужчина агрессивен с самого начала, но они всегда надеются, что он изменится и унижение закончится. Позже появляются дети и идея разорвать цепь молчания отдаляется. Более того, у них развивается так называемый синдром жертвы и они каким-то образом привыкают к этому своему качеству", - говорит Истрате-Бурчиу.

В начале пандемии количество звонков от жертв домашнего насилия, зарегистрированных на администрируемой организацией La Strada горячей линии для женщин, увеличилось на 30 процентов. Из общего количества звонков более высокий показатель - более 65 процентов - был зафиксирован в городской местности.

За первые месяцы 2021 года правоохранительные органы зарегистрировали более 3700 жалоб от пострадавших.

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Теги:
домашнее насилие, насилие в семье

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