Парламент Молдовы проголосовал за повышение зарплаты некоторым бюджетникам

Парламентарии проголосовали в первом чтении за повышение заработной платы работникам медучреждений, но предстоит еще и второе чтение.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в первом чтении за повышение на 40% заработной платы сотрудникам государственных медико-санитарных учреждений с 1 июля 2021 года. Решение принято на заседании законодательного органа в пятницу.

"Документ предполагает выделение дополнительных финансовых средств на повышение заработной платы всем категориям персонала, занятого в государственных медучреждениях, включенных в систему обязательного медицинского страхования, в том числе бухгалтеров, экономистов и других категорий персонала административно-хозяйственной части, которым ранее выплаты увеличили на 3%", – отметили в парламенте.

Согласно проекту, расходы на его осуществление оцениваются на 2021 год примерно в 685 миллионов леев. Зарплата вырастет у порядка 45 тысяч человек.

Также депутаты решили выделить еще 272 миллиона леев для обеспечения повышения выплат персоналу, который занимается оказанием медицинской помощи лицам, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса.

Проект должен быть проголосован во втором чтении.

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