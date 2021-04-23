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Парламент Молдовы проголосовал за повышение зарплаты некоторым бюджетникам

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210423/34502318/parlament-moldovy-progolosoval-za-povyshenie-zarplaty-nekotorym-byudzhetnikam.html

Парламентарии проголосовали в первом чтении за повышение заработной платы работникам медучреждений, но предстоит еще и второе чтение.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в первом чтении за повышение на 40% заработной платы сотрудникам государственных медико-санитарных учреждений с 1 июля 2021 года. Решение принято на заседании законодательного органа в пятницу.

Портфель чиновника. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev
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"Документ предполагает выделение дополнительных финансовых средств на повышение заработной платы всем категориям персонала, занятого в государственных медучреждениях, включенных в систему обязательного медицинского страхования, в том числе бухгалтеров, экономистов и других категорий персонала административно-хозяйственной части, которым ранее выплаты увеличили на 3%", – отметили в парламенте.

Согласно проекту, расходы на его осуществление оцениваются на 2021 год примерно в 685 миллионов леев. Зарплата вырастет у порядка 45 тысяч человек.

Также депутаты решили выделить еще 272 миллиона леев для обеспечения повышения выплат персоналу, который занимается оказанием медицинской помощи лицам, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса.

Проект должен быть проголосован во втором чтении.

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