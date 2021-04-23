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Медработник

Коронавирусная сводка: сколько случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (236)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210423/34502830/Koronavirusnaya-svodka-skolko-sluchaev-COVID-19-podtverzhdeno-v-Moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 509 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Зарегистрировано шесть эпизодов "импорта" инфекции – два из России и по одному из Германии, Египта, Италии и Украины.

Общее число случаев заражения в стране достигло 248 518.

За минувшие 24 часа проведено 5803 теста.

Коронавирус выявлен у семерых медработников: двоих врачей, одной медсестры и четверых сотрудников вспомогательного персонала.

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В крайне тяжелом состоянии находятся 235 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 911 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 235 965.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 23 летальных исхода, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции –  5691. 

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Действующие ограничения продлены на весь срок режима ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (236)

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