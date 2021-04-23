Парламент ввел мораторий на вырубку леса на всей территории Молдовы

Законодательный форум одобрил проект, который предусматривает введение моратория сроком на 3 года на заготовку древесины в молдавских лесах. Он направлен на прекращение незаконных рубок леса и сохранение истощаемых природных ресурсов.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Реализуя проект, авторы предлагают восстановить лесную территорию и гарантировать соблюдение права каждого человека на экологическую и здоровую окружающую среду.

Согласно документу, разрешены только санитарные работы, а также вырубка в исключительных случаях для предотвращения или устранения последствий стихийных бедствий и катастроф.

Также исключением будут работы по решению проблем, связанных с государственной безопасностью, строительством объектов специального назначения: государственных дорог общего пользования, высоковольтных линий электропередачи, газо- и нефтепроводов в соответствии с положениями части (2) статьи 78 Лесного кодекса.

По данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, проблема незаконной вырубки лесов носит хронический характер на протяжении многих лет. По результатам проверок, проведенных в мае 2020 года, на первом контроле было выявлено 45% незаконных рубок, а на втором контроле - 22%.

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