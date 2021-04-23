Создай себе эксперта: на SputnikPro рассказали, как вырастить спикера для СМИ

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Создание собственных экспертов и дочерних проектов на YouTube-канале стало темой нового вебинара Международного информационного агентства и радио Sputnik, организованного в рамках просветительского проекта SputnikPro. Мастер-класс провел шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин.

"Создание своих экспертов необходимо – нужны новые лица. И удобно – мы получаем комментарий вовремя или быстрее всех или закрываем дыры, если не смогли откликнуться другие известные эксперты", - отметил он.

Эксперт с "нуля"

Фомин поделился навыками отбора потенциального эксперта, которого возможно раскрутить, поскольку не все, кто считают себя прекрасными спикерами, могут быть таковыми в реальности.

Среди качеств, по которым можно найти будущего хорошего эксперта, он выделил умение связывать слова, проявление интереса и знание какой-то конкретной темы или сферы деятельности, желание прославиться или попробовать себя в роли комментатора, а также наличие белой рубашки и пиджака в гардеробе, и что более важно - странички в соцсети, которую он активно использует для раскрутки, как собственной, так и вашего СМИ.

Фомин обратил внимание на то, что надо разделять экспертов на классы для понимания того, как использовать их потенциал, чтобы это было эффективно для вашего масс-медиа.

Он перечислил типы комментаторов, с кем не стоит сотрудничать. Например, те, кто отвечают на вопросы односложно, либо запутанно, давая разные варианты на один тот же вопрос и тем самым противореча себе.

"Наличие профильного высшего образования – не показатель того, что человек сможет выступать экспертом по теме", - пояснил он.

Как использовать потенциал?

Лектор также предостерег делать резкие выводы по поводу потенциала эксперта. Иногда случается, человек прекрасно пишет и ведет полемику в соцсетях, а придя на эфир, вдруг начинает говорить сбивчиво. Это значит, что он просто еще не обладает нужным опытом живой дискуссии в студии и журналисту нужно растормошить выступающего, подбодрить до начала записи для того, чтобы тот раскрылся в полной мере.

По мнению Фомина, также нужно учитывать, что некоторые эксперты являются адептами чьих-то политических интересов и так или иначе в разговоре подводят к нужным своему заказчику выводам. Это не значит, что стоит от них отказываться, просто приглашать на топ-передачи, где к дискуссии подключаются представители разных сторон и мнений.

А вип-экспертов он посоветовал приглашать пореже как десерт для своих подписчиков. В этом случае каждый их визит в вашу студию будет событием, а значит, вам обеспечен всплеск интереса аудитории. Кроме того, таким персонам для обсуждения стоит предлагать более масштабные темы, чтобы они представляли интерес для широкой аудитории, и тем самым сам диалог стал бы более значительным и интересным.

По мнению Фомина, такой алгоритм поиска и отбора экспертов универсален и подходит для расширения аудитории не только YouTube-канала, но и любого другого СМИ.

О просветительском проекте

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы «Россия сегодня». Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova