Веломарш "Знамя Победы" в Приднестровье: каким он будет в 2021 году

Мероприятие проводится уже не первый год для того, чтобы напомнить о героических событиях Великой Отечественной и почтить память павших.

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр – Sputnik. В Приднестровье стартовал прием заявок на участие в веломарше "Знамя Победы", посвященному 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он будет проведен в формате эстафеты. Ее участники за один день проедут по всем городам Приднестровья, передавая копию Знамени Победы на этапах. Общее расстояние велоэстафеты составит около 240 километров.

Как рассказал корреспонденту Sputnik руководитель общественной организация "Велоклуб "Покатушки" Игорь Крижановский, прежде веломарш проводился пять дней, когда последние три дня предполагался проезд по маршруту Каменка-Тирасполь с ночлегом в Рыбнице и Дубоссарах. Формат мероприятия немного изменился в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Поэтому тогда провели марш в формате велоэстафеты в течение одного дня с ограниченным количеством людей. На каждом этапе максимум возможно было участие трех человек. В этом году формат сохранился, как в 2020 году, но количество участников на этапах не ограничено", – пояснил организатор.

Велоэстафета пройдет 8 мая по двум направлениям: Бендеры – Тирасполь – Григориополь - Дубоссары – Рыбница – Каменка, а также Бендеры – Тирасполь – Слободзея – Чобручи – Днестровск.

Присоединиться к велоэстафете на любом отрезке маршрута могут все желающие от 16 лет на своем велосипеде. Необходима предварительная регистрация. Те, кто не достиг 16-летия, могут принять участие с опекающими их взрослыми. Заявки принимаются до 7 мая.

Организаторы также обращают внимание на то, что участники велоэстафеты после передачи копии Знамени Победы обратно едут своим ходом. При себе они рекомендуют иметь велосипед, запасную камеру на случай прокола, минимальный необходимый инструмент для устранения поломок в дороге, флягу с водой, перекус, отличное настроение.

"Каждый участник велоэстафеты несет персональную ответственность за техническое состояние велосипеда, своего здоровья и движение на велосипеде, согласно ПДД", - отметили организаторы.

Проведение мероприятия согласовано с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции Приднестровья.

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