Тайна исчезнувшего района Кишинева

Гуцулевка, та, что в самом центре молдавской столицы – сейчас о ней помнят очень немногие кишиневцы.

Наверное, все видели молдавский фильм "Человек идет за солнцем", снятый в Кишиневе в 1961 году Михаилом Каликом и Валериу Гажиу. Фильм абсолютно нехарактерный для СССР того времени – новаторский, являющий собой авангардную "новую волну" не только советского, но и европейского кинематографа 60-х. Вероятно, поэтому фильм был в штыки принят партийным начальством МССР, И.Бодюл о нем отозвался отрицательно, а Второй секретарь ЦК Компартии Молдавии Е. Постовой выразился еще яснее: "Что это за фильм? Что тут показано? Мальчик бегает… идет на Запад, между прочим".

Фильм есть в интернете, если кто-то еще не видел это замечательное произведение, то посмотреть его можно, например, тут.

Но статья не про фильм, а про Кишинев и его тайну – в одном из эпизодов картины милиционер говорит девушке Ленуце: " Я не какой-нибудь там младший сержант, которого ставят на пост где-то в районе Гуцулевки..."

Гуцулевка вовсе не вымышленное место, а район Кишинева, остатки которого существуют и сейчас.

Из Энциклопедии "Кишинев", 1997 года (вольный перевод с румынского): Гуцулевка - старый район в нижней части Кишинева, в периметре нынешних улиц Штефана чел Маре, Албишоара, Чуфля и Тираспольская. Изначально район носил название Слобозия и представлял собой одну из пограничных улиц старого города. Первое упоминание относится к 1778 году, позже для этого района установилось название Гуцулевка… Название происходит от фамилии Гуцул. Этот Гуцул был либо купцом, либо местным домовладельцем.

Термин "слобозия" (slobozie) означает поселения, которые обычно создавались по специальным господарским указам.

Жители этих поселений (как правило, таможенники, купцы, ремесленники и т. п.) пользовались льготами: не платили определенных видов налогов, освобождались на некоторое время от воинской повинности и работ в пользу государства. Они были свободными жителями (slobozi).

Впрочем, есть еще одна версия происхождения названия района – от "hoţ", вор (рум). То есть район, заселенный ворами, по типу Хитровки старой Москвы.

В 60-е годы ХХ века Гуцулевка выглядела так.

Говорят, что "приговорили" район в советское время – дорога из аэропорта в центр города открывала вид на лачуги и заборы, далекие от ярких открыток из "солнечной Молдавии". Высокие гости из Москвы вроде как высказывали недоумение. В 80-е Гуцулевки осталось еще меньше.

© Photo : Мой город Кишинёв Гуцулевка, Кишинев, 80-е годы ХХ века

Уже в наше время на одной из стен разрушенного дома этого района обнажился замечательный артефакт – надпись "Красильня", сделанная вероятно до 1917 года. Увы. Сейчас все это снесено.

© Photo : Мой город Кишинёв Руины с надписью "Красильня", Кишинев

Снесен и этот красивый фасад старого дома – а ведь его вполне можно было реконструировать или восстановить.

© Photo : Мой город Кишинёв Фасад старого дома, Кишинев

Предметов старины тут все меньше, но они еще остались – нужно внимательно смотреть под ноги.

© Photo : Мой город Кишинёв Обломки старой черепицы, Кишинев

Информации все больше, интернет перевернул наш мир, а память – все короче. И сейчас мало кто понимает, что это и где – Гуцулевка. Хотя всего несколько десятилетий назад это слово было таким же привычным, как Рышкановка или Старая почта. На месте Гуцулевки все больше современных сверкающих зданий – но нельзя забывать, что было там до эпохи стекла и бетона.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com

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