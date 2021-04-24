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Гуцулевка, Кишинев, 2010 год

Тайна исчезнувшего района Кишинева

© Photo : Мой город Кишинёв
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/17/34507860.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210424/34507998/Tayna-ischeznuvshego-rayona-Kishineva.html

Гуцулевка, та, что в самом центре молдавской столицы – сейчас о ней помнят очень немногие кишиневцы.

Наверное, все видели молдавский фильм "Человек идет за солнцем", снятый в Кишиневе в 1961 году Михаилом Каликом и Валериу Гажиу. Фильм абсолютно нехарактерный для СССР того времени – новаторский, являющий собой авангардную "новую волну" не только советского, но и европейского кинематографа 60-х. Вероятно, поэтому фильм был в штыки принят партийным начальством МССР, И.Бодюл о нем отозвался отрицательно, а Второй секретарь ЦК Компартии Молдавии Е. Постовой выразился еще яснее: "Что это за фильм? Что тут показано? Мальчик бегает… идет на Запад, между прочим".

Как изменился Кишинев за один век
© Sputnik Caraus Mihai/Ion Ștefăniță
Назад в прошлое – как изменился Кишинев за один век
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Фильм есть в интернете, если кто-то еще не видел это замечательное произведение, то посмотреть его можно, например, тут

Но статья не про фильм, а про Кишинев и его тайну – в одном из эпизодов картины милиционер говорит девушке Ленуце: " Я не какой-нибудь там младший сержант, которого ставят на пост где-то в районе Гуцулевки..."

Гуцулевка вовсе не вымышленное место, а район Кишинева, остатки которого существуют и сейчас.

Из Энциклопедии "Кишинев", 1997 года (вольный перевод с румынского): Гуцулевка - старый район в нижней части Кишинева, в периметре нынешних улиц Штефана чел Маре, Албишоара, Чуфля и Тираспольская. Изначально район носил название Слобозия и представлял собой одну из пограничных улиц старого города. Первое упоминание относится к 1778 году, позже для этого района установилось название Гуцулевка… Название происходит от фамилии Гуцул. Этот Гуцул был либо купцом, либо местным домовладельцем.

Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
© Sputnik / Mihai Caraus
Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
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Термин "слобозия" (slobozie) означает поселения, которые обычно создавались по специальным господарским указам.

Жители этих поселений (как правило, таможенники, купцы, ремесленники и т. п.) пользовались льготами: не платили определенных видов налогов, освобождались на некоторое время от воинской повинности и работ в пользу государства. Они были свободными жителями (slobozi).

Впрочем, есть еще одна версия происхождения названия района – от "hoţ", вор (рум). То есть район, заселенный ворами, по типу Хитровки старой Москвы.

В 60-е годы ХХ века Гуцулевка выглядела так.

Гуцулевка, Кишинев, 80-е годы ХХ века.
© Photo : Мой город Кишинёв
Гуцулевка, Кишинев, 80-е годы ХХ века.

Говорят, что "приговорили" район в советское время – дорога из аэропорта в центр города открывала вид на лачуги и заборы, далекие от ярких открыток из "солнечной Молдавии". Высокие гости из Москвы вроде как высказывали недоумение. В 80-е Гуцулевки осталось еще меньше.

Гуцулевка, Кишинев, 80-е годы ХХ века
© Photo : Мой город Кишинёв
Гуцулевка, Кишинев, 80-е годы ХХ века

Уже в наше время на одной из стен разрушенного дома этого района обнажился замечательный артефакт – надпись "Красильня", сделанная вероятно до 1917 года. Увы. Сейчас все это снесено.

Руины с надписью Красильня, Кишинев
© Photo : Мой город Кишинёв
Руины с надписью "Красильня", Кишинев

Снесен и этот красивый фасад старого дома – а ведь его вполне можно было реконструировать или восстановить.

фасад старого дома, Кишинев
© Photo : Мой город Кишинёв
Фасад старого дома, Кишинев

Предметов старины тут все меньше, но они еще остались – нужно внимательно смотреть под ноги.

обломки старой черепицы, Кишинев
© Photo : Мой город Кишинёв
Обломки старой черепицы, Кишинев

Информации все больше, интернет перевернул наш мир, а память – все короче. И сейчас мало кто понимает, что это и где – Гуцулевка. Хотя всего несколько десятилетий назад это слово было таким же привычным, как Рышкановка или Старая почта. На месте Гуцулевки все больше современных сверкающих зданий – но нельзя забывать, что было там до эпохи стекла и бетона.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com

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