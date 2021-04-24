Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет настоящее тепло

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КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 апреля в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 апреля: ночью от +1 до +6, днем от +10 до +15.

"Метеорологические факторы будут cпоcобствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 25 апреля ожидаются кратковременные дожди", – сообщили в Госгидромете службе.

Максимальная температура воздуха 25 апреля составит от +12 до +17, минимальная – от +1 до +6. На 26 апреля синоптики передают днем до +16, а в ночные часы до +6, при этом местами возможны заморозки на почве до -1. На 27 апреля днем прогнозируется до +17, 28 апреля – до +18, а 29 апреля – до +23.

Праздники и народные приметы

В народе 24 апреля называли днем Антипа Половода, или просто - Водогон. Антип — целитель болезней и утешитель зубной боли. В этот день люди лечили зубы, а также варили старинное пиво.

Считалось, что Водополье великое Антипу угодно: "Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды".

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