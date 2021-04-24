07:46 24 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Весна в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет настоящее тепло

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1714)
134 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34451045.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210424/34508139/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-v-Moldovu-pridet-nastoyaschee-teplo.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 апреля в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Весна в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев пришла долгожданная весна
14

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 апреля: ночью от +1 до +6, днем от +10 до +15.

"Метеорологические факторы будут cпоcобствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 25 апреля ожидаются кратковременные дожди", – сообщили в Госгидромете службе.

Максимальная температура воздуха 25 апреля составит от +12 до +17, минимальная – от +1 до +6. На 26 апреля синоптики передают днем до +16, а в ночные часы до +6, при этом местами возможны заморозки на почве до -1. На 27 апреля днем прогнозируется до +17, 28 апреля – до +18, а 29 апреля – до +23.

Праздники и народные приметы

В народе 24 апреля называли днем Антипа Половода, или просто - Водогон. Антип — целитель болезней и утешитель зубной боли. В этот день люди лечили зубы, а также варили старинное пиво. 

Считалось, что Водополье великое Антипу угодно: "Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды". 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1714)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Певцы Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля
Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией
Видео: Россия-Чехия: чем обернется ухудшение отношений
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться