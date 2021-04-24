Каким был Кишинев до девятнадцатого века

В этом году Кишинев отметит годовщину со дня первого упоминания о нем в письменных источниках – 585 лет.

Кишинев расположен в центральной части Северо-Западного Причерноморья на границе лесной и лесостепной природных зон. Средневековый центр города сформировался на правом берегу реки Бык. Левобережье Быка также сыграло важную роль в формировании города.

Сужение поймы Быка в районе Кишинева обеспечило возникновение надежных бродов, ставших частью одной из дорог, связавших север и юг Северо-Западного Причерноморья. У этих бродов на пересечении с другой дорогой образовалось историческое ядро средневекового Кишинева, его рыночная площадь и улицы.

Тысячи лет назад

Кишинев, как населенный пункт, намного старше своего документального подтверждения в 1436 году. Центральная часть города была заселена с древних времен, о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок, которые подтвердили находки материалов, относящихся к верхнему палеолиту, железному веку и последующих периодов вплоть до времен Золотой Орды.

Акбашев Кешенев

В середине XIV века Кишинев, видимо, был пограничным та­тар­ским по­се­ле­нием с укреплением при бро­де че­рез речку Бык. С 1390-х годов в со­ста­ве Мол­дав­ско­го кня­же­ст­ва. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Ак­ба­шев Ке­ше­нев в гра­мо­те молдавских госпо­да­рей Ильи I и Сте­фа­на II от 17 июля 6944 (1436 года) о се­лах, по­жа­ло­ван­ных второму лицу государства - ло­го­фе­ту (глава господарской канцелярии и хранитель государственной печати) Ван­че.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Самое раннее известное сегодня изображение Кишинева на карте 1688 года

"… панъ Ванча логофеть… и дали есмы ему… села на Ревтѣ… и на Иткилѣ, между Кротолчи, пониже где Камень стоить, повыше Оцелово мѣсто, и близь Быку, по тои сторонѣ, на долину што падает(ь) против(ь) Акбашева Кешенева, оу Кръници, где ест(ь) Татарская Селища, против(ь) лѣска. Тое все що бы ему оурик(ъ), съ всѣмъ доходомь… А хотаръ тѣмь селомъ да будет(ь) по старому хотару, куда оживають из вѣка. А пустынямъ хотаръ, колко оузмогуть оживати тая села, що осадит(ь), досыт(ь)…"

По мнению топонимиста и географа А.Герцена, "молдавизированная форма Албишоара, несомненно, восходит к изначальному татарскому имени Акбаш/Албаш".

Сколько стоил Кишинев

В 1466 году Стефан Великий вместе с сыном Александром и великими боярами подтверждают покупку своим дядей великим боярином Влайкулом селища у Кишинева, у Фонтана (Крыницы, Колодезя) Албишоара у сыновей Федора (из троих известны имена Тоадера и Федорела) за 120 татарских серебряника с вотчиной и мошией (хотаром, владением), мельницей и всем доходом.

© Photo : Евгений Паскарь Старинный документ

В течение девяноста лет село Кишинеул-на-Быку с мельницами на реке остается во владении Влайкула и его потомков: сына Еримии, внука Марики, правнучки Васутки. В 1576 года Васутка продала Кишинев Драгушу (бывшему уряднику в Яссах) за 500 татарских золотых.

Долгое время вотчиной Кишинев владеют Драгуш и его родственники: жена Саломия, их сыновья и внуки.

В 1617 году наследники Драгуша продали Кишинев великому вистернику (государственный казначей) Константину за 180 червонных золотых. Вскоре Кишинев становится частью княжеского домена.

Исторический центр Кишинева в XVII веке

Граница Кишинева со стороны Хруски (село к югу от старого Кишинева, ныне часть центрального района города) была определена от реки Быка до того места, где она соединяется с границей вотчины Спиноасы (Скиносы – село к юго-западу от старого Кишинева, ныне часть центрального района города по соседству с пригородом Кодру) по течению воды. Речь о речке Хруска (позднее Малая Малина – небольшой правый приток Быка, впадающий в районе центрального железнодорожного вокзала). Отсюда по горе граница Кишинева соединяется с границей Буекан – улица В. Александри в районе Армянского кладбища, где был установлен межевой столб с Буеканами.

Буюканы, Вистерничены, Хруска…

Старинные грамоты и другие документы эпохи сообщают многочисленные сведения и детали о Кишиневе, а также окрестных с ним вотчинах – Буюканах, Вистерниченах, Гецеоанах, Хруске и других.

В грамотах 1436 и 1525 годов упоминается соседнее с Кишиневом село Вистерничены, граница между ними оценочно проходила в районе старой кишиневской почты.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Карта Theatrum belli ad Borysthenem Tyram et Danubium fluvios 1738 года. Кишинев на карте отсутствует.

В Грамоте Господаря Константина Могилы от 20-го августа 1608 года упоминается село Буюканы.

"…урик что имал дѣди их Ходор и Пъраска от Стараго Стефана воевод на село Буекани что на рѣкѣ на Бъцѣ" (Подарок что имели дедичи их Ходор и Парска от старого Стефана воеводы село Буекани, что на реке Быке).

В 1620 г. Буюканы были проданы Воскресенскому монастырю в Иерусалиме и, соответственно, управляющему его владениями в Молдавии – ясскому Вознесенскому монастырю, что давало ему право требовать от жителей Кишинева десятую часть от выращенного урожая.

Таким образом, внутреннее деление Кишинева на микрорайоны (вотчины) имеет древние корни.

Очень благоустроенный город

Кишинев посетил в середине XVII века знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, который оставил интересную запись: "Расположенный на берегу реки Несторол, очень благоустроенный город находится посреди великолепной крепости". Другой перевод звучит так: "Он находится на берегу реки… и очень благоустроен. Кварталы его очень красивы".

© Photo : Евгений Паскарь План Кишинева

Во второй половине XVII века за Кишиневом не только официально закрепляется статус города, но и существенно расширяется его административная территория: господари Еустратие Дабижа (правил с 1661 по 1665 год) и Георге Дука (правил с 1665 по 1666 год) присоединяют к нему соседние вотчины на левом берегу Быка – Вистерничены и Гецеоаны.

В хронике Мирона Костина (1677 год) Кишинев упомянут в списке молдавских городов, обретая все большее значение для государства, в том числе и военно-стратегическое, когда в 1683–1699 годах части Нижней Молдавии были захвачены буджакскими татарами и присоединены к Бессарабии.

XVIII век – первое изображение Кишинева на карте

Наиболее раннее (на текущий момент) обнаруженное обозначение Кишинева в форме Kisinau встречается на карте "Течение Дуная от истоков до устьев...", составленной В.Коронелли, Ж.-Н. Дю-Тралажем и Ж.-Б.Ноленом и изданной в Париже в 1688 году.

Войны и разруха

В XVII веке Кишинев подвергается разрушениям в ходе многочисленных военных действий, проходивших на территории Молдавии. По свидетельствам современников, в 1681 году Кишинев был настолько разрушен, "что не было видно ни малейшего следа от этого города". Два года спустя, в 1683 году, он был захвачен казаками во время военной кампании польского короля Яна Собеского в Молдавии; в 1690-м – разорен турками и татарами.

© Photo : Евгений Паскарь Вид на Кишинев с Рышкановки

Во время русско-турецкой войны 1735–1739 годов Кишинев сильно пострадал – сгорела предположительно половина города. Произошло ли это событие в результате военных действий – точно неизвестно. Но на карте Thatrum belli ad Borysthenem, Tyram & Danubium flum. (Театр войны на Борисфене, Тире и Данубии реках), изданной Академией наук Петербурга, город Кишинев вообще не обозначен на карте.

После подписания русско-турецкого Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года начинается период политической стабильности и экономического развития для Кишинева.

© Photo : Евгений Паскарь Церковь святых Константина и Елены

Однако в 1788 году Кишинев опять становится непосредственной ареной боевых действий, отступающая турецкая армия поджигает город. Известно высказывание о виде руин Кишинева секунд-майора фон-Раана, бывшего на службе в российской армии, участнице конфликта, который отметил: "…здесь видны печи и трубы, остатки лучших домов, коих числом было около 300; купеческие лавки, которые составляли каменный квадрат на 300 сажен в окружности, лежат под пеплом, так же как и шесть или семь церквей".

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