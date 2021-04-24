МИДЕИ опубликовало список правил въезда в другие страны для граждан Молдовы

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции уточнили информацию о правилах въезда и пребывания граждан Молдовы в другие страны.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы обновило информацию о правилах въезда граждан республики в другие страны с учетом пандемии COVID-19.

В разделах по каждому государству указана информация о положении в стране, ограничениях при въезде, категориях, которые попадают под исключение, правилах транзита, мерах, которые действуют в той или иной стране на местном уровне, а также различная полезная информация и контактные данные.

"Данные в таблице могут быть изменены, если власти иностранных государств примут другие решения. Эта информация оперативно публикуется дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Молдова за рубежом (список доступен на сайте министерства: bit.ly/2RejHW1)", – отметили в МИДЕИ.

Для получения информации по телефону можно обратиться в колл-центр Министерства иностранных дел и европейской интеграции, который работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (кишиневское время):

0 80 090 990 – звонок бесплатный с фиксированного телефона из любого населенного пункта Молдовы;

+373 22 788 722 – для звонков из-за границы.

В колл-центр МИДЕИ можно отправить сообщение на адрес allcenter@mfa.gov.md или написать на страницу структуры в Facebook: @CentruldeApelalMAEIEalRM.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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