Додон о доставке российского "Спутника V": друг познается в беде

Экс-глава государства заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, и поблагодарил руководство РФ за оказанную республике помощь.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон поблагодарил лидера России Владимира Путина за предоставление республике гуманитарной помощи в виде вакцины "Спутник V".

"Я очень рад, что сегодня все-таки вакцина, которую я считаю лучшей в мире, попала в Молдову. Было очень много попыток помешать этому. Во-первых, были попытки на момент регистрации. Из администрации президента Молдовы пытались не дать зарегистрировать вакцину "Спутник V", – сказал Додон.

По его словам, буквально до пятницы, 23 апреля, были попытки заблокировать подписание контракта на поставку "Спутника V". "Не хочу раскрывать все скобки, но некоторые государственные деятели не хотели подписывать вчера контракт. Поставка вакцины была на грани срыва. Это гуманитарная помощь – мы не платим ни один лей ни за самолет МЧС России, который прилетел, ни за вакцину", – подчеркнул политик.

© Sputnik / Mihai Caraus Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева

Он выразил надежду, что в середине мая Кишинев начнет переговоры о покупке миллиона доз "Спутник V".

"Знаю, что наши граждане в основном хотят вакцинироваться этой вакциной. Знаю, что все ждут эту вакцину... Нашим коллегам, друзьям из России большое спасибо. Большое спасибо лично Владимиру Владимировичу Путину. Такой объем вакцины смог попасть в Молдову только по личному распоряжению президента РФ... Владимир Владимирович, большое спасибо от лица всего молдавского народа. Как говорится, друг познается в беде. Вы были с нами год назад, когда здесь же приземлился российский борт, когда поставили первые тесты из Китая. Сегодня первые дозы российской вакцины тоже прилетели вашим самолетом в Молдову", – сказал Додон.

© Sputnik / Mihai Caraus Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Уже 17 апреля в республику поступили две партии вакцины AstraZeneca – 48 000 доз через платформу COVAX и 132 000 доз от Румынии.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье. А 16 апреля члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз этого препарата.

Также принято решение о том, чтобы закупить 100 000 доз вакцины от COVID-19 типа CoronaVac в рамках процедуры заключения прямого контракта.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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