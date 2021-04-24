"Хочу "Спутник V": приднестровцы дождались российской вакцины

ТИРАСПОЛЬ, 24 апреля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Спутник V" – самая ожидаемая вакцина в Приднестровье. Российского спасения от коронавируса ждут тысячи жителей региона. Самые активные граждане - уже давно в очереди за прививкой.

"Как только объявили запись на вакцинацию, я позвонила и записалась. Меня спросили, какую я предпочитаю прививку. Конечно, я ответила, что хочу "Спутник"! Такое вокруг творится, что я в ужасе. Считаю, что надо поскорее вакцинироваться. Во-первых, чтобы уберечься от этой заразы. Во-вторых, чтобы спокойно полететь летом к родственникам", - считает тираспольчанка Екатерина Брусалинская.

© Sputnik / Mihai Caraus Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева

Ящики с изображением российского флага и надписью "гуманитарная помощь" прибыли на борт МЧС России. Жизненно важный груз из Кишиневского аэропорта доставили в Тирасполь, прямиком в холодильную камеру Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Центр гигиены и эпидемиологии

"По поручению Президента Российской Федерации спецборт МЧС доставил вакцину, которая признана международным сообществом одной из самых эффективных вакцин в мире – более 96%. РФ в лице президента и наших политиков выступает за активное международное сотрудничество в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ведется активная гуманитарная работа - первая партия вакцины уже в Кишиневе и Тирасполе", - прокомментировал депутат госдумы России Артем Туров.

Он сопровождал ценный груз от Москвы до Тирасполя. Политик отметил высокую степень доверия приднестровцев к российской вакцине и поделился личным опытом. К примеру, Артем Туров рассказал, как переболел коронавирусом и готов ли сам сделать прививку.

"Я переболел очень непросто. Сейчас у меня достаточно высокий титр антител к этому вирусу. Но в случае их снижения, конечно, я по рекомендации врачей готов привиться. Считаю, это нормально и правильно", - сказал депутат.

62 тысячи доз – это 31 тысяча полных курсов вакцинации, которая будет проводиться в два этапа. В первую очередь российскую прививку получат приднестровские пенсионеры. В приоритете - самые возрастные. Для них выделят 48 тысяч флаконов. Остаток распределят на медиков, педагогов, военнослужащих и представителей самых контактных профессий. Об этом в своем telegram-канале сообщил Вадим Красносельский.

© Photo : Россотрудничество "Спутник V" уже в Приднестровье

"Благодарю руководство Российской Федерации и всех, кто был задействован в обеспечении граждан ПМР противокоронавирусной вакциной, за поддержку и содействие", - отметил лидер Приднестровья. "С началом вакцинации возвращение к привычному течению жизни становится все более реальным. Все мы ждем российскую вакцину. О желании привиться "Спутником V" заявили порядка 15 тысяч приднестровцев – это только те, кто уже подал заявку. Ждать осталось совсем недолго", - добавил Красносельский.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Вакцинация в Приднестровье

В Приднестровье уже идет вакцинация населения от "короны". По данным Минздрава, 941 житель получил прививку Pfizer и уже более тысячи ввели препарат AstraZeneca. На подходе – российский "Спутник V". В ближайшее время вакцину зарегистрируют и сертифицируют. В планах открыть 100 пунктов вакцинации и стартовать со "Спутником" уже в понедельник.

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