История с "похищением" подростков в Хынчештах: в полиции предоставили подробности

Оказывается, как подозреваемые, так и жертвы состоят на учете у правоохранительных органов, уточнили в Инспекторате полиции.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Хынчештские страсти: 17-летний молодой человек помещен под предварительный арест на 30 дней, а еще трое мужчин в возрасте 21-35 лет оказались под домашним арестом на такой же срок. Все они проходят по делу по статье 164 п.2 Уголовного кодекса Молдовы "Похищение человека". Об этом сообщили в Инспекторате полиции Хынчешт в субботу.

"Они подозреваются в том, что в ночь с 12 на 13 апреля 2021 года в населенном пункте Минджир Хынчештского района по предварительному сговору силой затащили в автомобиль Mercedes троих 15-летних несовершеннолетних. Затем подростков доставили домой к одному из подозреваемых, где с ними жестоко обращались и угрожали пистолетом", – отметили в инспекторате.

По информации правоохранительных органов, несовершеннолетние и их родители не обращались в полицию и отказались от дачи показаний.

"Задержанные, а также несовершеннолетние потерпевшие состоят на учете полиции, так как проходят по нескольким уголовным и гражданским делам", – уточнили в инспекторате.

В частности, 17-летний молодой человек и один из троих мужчин, помещенных под домашний арест, подозреваются в совершении другого преступления – хулиганства. Будучи в нетрезвом состоянии, они нарушили общественный порядок, произведя стрельбу из оружия после 22.00. Этот случай зарегистрирован 9 апреля в том же населенном пункте. В результате инцидента пострадал 16-летний несовершеннолетний, которого доставили в районную больницу Хынчешт.

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