Депутаты Госдумы подарили компьютеры кишиневскому лицею имени Гоголя

Подарки для молдавских лицеистов предоставлены по линии Международной общественной организации "Российский фонд мира".

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Делегация в составе депутатов российской Государственной Думы, спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной и посла России в Молдове Олега Васнецова передала 24 апреля в дар кишиневскому русскому лицею имени Н. В. Гоголя современное оборудование для компьютерного класса.

© Sputnik / Mihai Caraus Техника, переданная российскими депутатами в дар кишиневскому лицею им. Н. В. Гоголя

Как заметил Олег Васнецов, у депутатов Госдумы стало доброй традицией во время каждого своего приезда в Молдову посещать столичный лицей имени Гоголя. Так, в ходе прошлого визита законотворцы узнали, что лицеисты нуждаются в современной компьютерной технике. Таким образом, теперь взятое на себя обязательство депутаты выполнили.

"Я всегда считал, что политика - это в первую очередь умение выстраивать диалог с людьми, - сказал зампредседателя думской фракции "Единая Россия" Виктор Селиверстов. - Для России очень важно наличие в Молдове учебных заведений, которые сохраняют и развивают русский язык, русскую культуру. И мы благодарны Партии социалистов, которая поддерживает это направление в республике".

Российские депутаты прибыли в Кишинев с особой миссией - доставить в нашу страну первую партию гуманитарного груза вакцины от коронавируса "Спутник V".

© Sputnik / Mihai Caraus Церемония передачи российскими депутатами в дар компьютеров кишиневскому лицею им. Н. В. Гоголя. Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов

По словам Виктора Селиверстова, груз прибыл в Молдову не в последнюю очередь благодаря настойчивости председателя ПСРМ Игоря Додона.

"И в этом мы видим целый комплекс человеческих отношений. Наш сегодняшний небольшой подарок ученикам лицея имени Гоголя - лишь малая толика этих отношений. Хочу, чтобы вы знали, что у вас всегда есть поддержка со стороны России", - заявил он.

© Sputnik / Mihai Caraus У депутатов Госдумы стало доброй традицией в каждый свой приезд в Молдову посещать столичный лицей имени Гоголя. Так, в ходе прошлого визита законотворцы узнали, что лицеисты нуждаются в современной компьютерной технике

В свою очередь спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная отметила, что между парламентами Молдовы и России давно установилось тесное сотрудничество, "которое неизменно оборачивается реальными делами".

Кроме того, Гречаная заверила директора лицея имени Гоголя Марину Салтановскую, что в самом скором времени педагоги, находящиеся в постоянном контакте с детьми, смогут привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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