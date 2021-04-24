Примар Кишинева рассказал, как изменится одна из улиц столицы после ремонта

Масштабный ремонт на столичной улице Иона Крянгэ продолжается: столичный градоначальник обратил внимание на то, какие работы проводятся на объекте.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан проинспектировал в субботу улицу И. Крянгэ, где одновременно проводятся несколько видов ремонтных работ.

"В эти выходные у кольцевой развязки на площади Унирий принчипателор будет уложен основной слой асфальта. Также в течение двух дней рабочие муниципального предприятия "Ассоциация по управлению зелеными насаждениями" будут проводить очистку деревьев, ветви которых засохли, повреждены или представляют опасность для пешеходов и участников дорожного движения. Все работы согласованы с Агентством по охране окружающей среды", – уточнил примар.

По его словам, помимо этого, на улице И. Крянгэ продолжаются работы по модернизации инженерных сетей на отрезке от улицы Алба-Юлия до улицы Е. Коки.

"Здесь будет проведено выравнивание колодцев и пополнено число решеток ливневой канализации. Попросил эвакуировать все киоски, незаконно расположенные на улице И. Крянгэ, а тротуары и зеленые зоны обустроить, в том числе установить уличную мебель. Также возле парка "Дендрарий" будут обустроены две парковки для посетителей и несколько входов. Помимо этого, будет модернизирована парковая зона", – рассказал градоначальник.

Он уточнил, что проект капитального ремонта улицы И. Крянгэ в Кишиневе – комплексный. "Поэтому просим понимания у граждан и приносим извинения за причиненные неудобства, а водителям настоятельно рекомендуется объезжать данную зону. Чтобы уменьшить дискомфорт, мы проанализируем возможность проведения работ по частям. Таким образом, жители района смогут пересекать некоторые улицы, которые выходят на улицу И. Крянгэ", – добавил примар.

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Кроме того, в субботу Чебан вместе с гостями из Румынии, прибывшими в Кишинев с рабочим визитом, посетил ряд столичных объектов.

"Коллеги из соседней страны высоко оценили работы, проведенные до нынешнего этапа в парке "Алунелул". Проект реализуется совместно с шестым сектором Бухареста, примаром которого ранее был сенатор Габриэль Муту. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, в том числе посредством подписания соглашений о побратимстве между секторами ряда городов Румынии", – добавил Чебан.

Также вместе с моими коллегами из соседней страны я посетил парк "Ла Извор" в секторе Буюканы, где в прошлом году были начаты масштабные реабилитационные работы.

"Мы продолжим инвестировать в модернизацию парков и скверов столицы, в том числе в создание спортивной инфраструктуры, чтобы все жители города могли заниматься спортом на открытом воздухе", – сказал Чебан.

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