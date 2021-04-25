Народности Молдавии – кто жил на берегах Днестра и где они сейчас

О некоторых исторических периодах в Карпато-Днестровье известно совсем мало – тем более интересно заглянуть в эти любопытные времена, которые отражены в сказаниях и летописях.

Евреи

Так же, как и другие народы, евреи не всегда были известны под этим именем. Например, Геродот не упоминает евреев, но подразумевает под ними других - возможно, финикийцев.

"Та группа семитов, которая "с того берега", из страны Евфрата, проникла в Ханаан под предводительством легендарного Авраама, носила имя Ibrim или евреи, что означало: люди с того берега, из-за реки. Первоначально под этим именем подразумевались заевфратские пришельцы", - пишет в своей книге "Всеобщая история евреев" Ш. Дубнов.

Собственно, на берега Днестра первым известным евреем, согласно христианским легендам и некоторым их интерпретациям, явился один из апостолов Иисуса Христа Андрей, названный Первозванным. "Отец церковной истории" Евсевий Кесарийский сообщал, что христианство к фракийцам и скифам было принесено святым апостолом Андреем Первозванным.

Первые упоминания о евреях в Дакии принадлежит христианскому священнику из Трансильвании И. Лебелю. В своей работе De oppido Thalmus (городок Талмус), написанной в 1542 году (впервые была опубликована в 1779 году), Лебель рассказал легенду, согласно которой группа евреев пришла на помощь к царю гетов Децебалу, воевавшему с римлянами, чтобы таким образом отомстить за римское завоевание Иерусалима. В знак признательности за поддержку эти евреи получили от Децебала разрешение поселиться в городке или деревне Талмус (где и служил И. Лебель).

Интересно, что такая же история опубликована Самуилом Лозинским в Еврейской энциклопедии Брокгауза и Евфрона (ЕЭБЕ), где автор статьи ссылается на шестой том Кодекса Феодосия – Codex Theodosianus — первое официальное собрание законов Римской империи. Кодекс был составлен в Константинополе по велению императора Феодосия II в V веке. Несложно перепроверить эти сведения, но в некоторых доступных изданиях Codex Theodosianus на латинском языке, к сожалению, таких сведений обнаружить не удалось.

© Photo : Евгений Паскарь Предметы быта седьмого века. Археологический музей Софии

Далее Лозинский, увы, без указаний источников, пишет, что, "когда римляне завоевали Дакию (в 106 году), сюда прибыли вместе с римской армией в качестве поставщиков и переводчиков много евреев". Таким образом, одна группа евреев принимала участие в войне на стороне Децебала, другая пришла в Дакию вместе с римской армией Траяна.

Любопытно сообщение Лозинского о том, "что в VIII веке, как утверждают, вооруженные банды хазар, которых некоторые источники обозначают евреями, вторглись из Южной Руси в Молдавию и Валахию и, соединилившись с евреями, жившими здесь уже давно, стали занимать господствующее положение: "В течение многих лет еврейская религия была преобладающей в этой стране".

Спустя четыреста лет, как можно узнать из той же ЕЭБЕ, в XII веке при образовании графства Берлад, в состав которого вошли Галац и Текуч, жившие здесь евреи принимали значительное участие в торговле. В энциклопедии утверждается, что при основании Молдавского княжества господарь пригласил польских евреев поселиться в Молдавии.

"В 1349 году при основании княжества Молдавии господарь ее обратился к купцам и торговцам Польши, приглашая их переселиться в Молдавию и обещая им различные привилегии; много евреев отозвалось. Среди первых поселенцев города Роман (конец XIII века) было несколько евреев; их дома были лучшими в этом столичном городе. Роман I освободил их от военной службы и заменил эту повинность денежным налогом в размере трех львиных талеров (Löwentahler с персоны)".

Согласно ЕЭБЕ, евреи помогли Раду Негру захватить власть в соседней с Молдавией Валахии: "когда Раду Негру перешел через Карпаты, его сопровождали многочисленные евреи, помогавшие ему в деле установления его власти".

Все эти сведения весьма любопытны. К сожалению, не всегда ясно, какие источники использовал С. Лозинский в своей статье.

Гунны

Подчинив в IV веке державу Эрманариха – страну остроготов (расположенную между Днестром и Днепром), гунны двинулись на запад, в Молдавии их не смог остановить король везеготов Атанарих, отступив в Карпатские области своей страны. Об этом сообщает древнеримский историк А. Марцеллин. Впрочем, Молдавия была для гуннов транзитной территорией, они стремились на запад, обосновавшись на Среднем Дунае.

© Photo : Евгений Паскарь Обложка одного из изданий о вожде гуннов Аттиле

При своем вожде Аттиле гунны совершали разрушительные военные походы на многие европейские страны. После смерти вождя его сыновья стали делить державу своего отца между собой, но в битве народов при Недао в 454 году потерпели поражение. Страна распалась. Шведский историк И. Тунманн утверждал, что гунны называли степную часть между Дунаем и Днестром (Бессарабию) страной Гуннивар.

Авары

В истории хазар, изложенной в X веке хазарским каганом Иосифом по просьбе придворного кордовского халифа Абдаррахмана III Хасдая Ибн–Шафрута, в частности, сообщается что одного из десяти сыновей Тогармы (сына Иафета – сына патриарха Ноя), от которого ведет происхождение хазарский народ, звали Авар. Авары в Молдавии не задержались, но их западные соседи - гепиды - от них сильно пострадали. Вместе с лангобардами авары разгромили государство гепидов в Трансильвании и там поселились.

Болгары

В VII веке произошло второе разделение болгар – под давлением хазар часть их во главе с ханом Аспарухом дошла до Дуная и поселилась между Днестром, Карпатами и Дунаем. В 680 году басилевс Константин IV предпринял неудачный поход против них, после чего эти болгары, перейдя Дунай, утвердились в новых Дакиях к югу от этой реки, в т. ч. в Добрудже (Малая Скифия) вплоть до Варны.

Так зарождалось государство Болгария, северные границы которого охватывали территории будущих Молдавского княжества и Валашского, северо-восточные границы проходили по Днестру, северо-западные – вдоль Карпатских гор. Нижний Дунай от Железных ворот до устья был внутренней рекой Болгарии. Среди населения преобладали славянские племена до, предположительно, XIII века, когда началось массовое заселение влахами Старой Дакии.

© Photo : Евгений Паскарь Памятник князю Аспаруху в Стрельче (Болгария)

Со временем власть болгарских ханов, а затем царей над странами к северу от Нижнего Дуная была утрачена. Последним болгарским царем, владения которого распространялись на часть Молдавии, был Федор-Святослав из половецкого рода Тертеров, на гербе которого была изображена голова быка. Наглядным примером распространения власти болгарских царей на указанные территории служат некоторые морские карты XIV века, на которых отмечена в этих пространствах Болгария.

Венгры

В 837 г. в степную и лесостепные зоны Молдавии заселяются венгры, а их скоротечное государство называлось Этелькез, что означает Междуречье.

© Photo : Евгений Паскарь У венгров-секеев до сих пор сохранились древние дохристианские обычаи и традиции

Основные сведения о них содержатся в трактате Константина Багрянородного "Об управлении империей". К концу IX века венгры из Молдавии начали переселение в Трансильванию, Нитру и Паннонию. И сегодня в восточных районах Трансильвании на границе с Западной Молдавией проживают представители одного из древних венгерских родов – секеи.

© Photo : Евгений Паскарь Город Кездивашархей - столица страны Секеев на границе с Западной Молдавией. Секеи - однин из древнейших венгерских родов

Печенеги

После венгров в Молдавию переселяются печенеги. Под их контроль попали обширные области между Карпатами, рекой Олт и Днестром, т. е. большая часть территории будущей Валахии, вся Бессарабия и лесостепные области Молдавии. Константин Багрянородный, весьма подробно рассказавший о печенегах, называет их пацинаками или пачинакитами. В европейских источниках печенеги известны под именами Bessi, Bysseni, Picenati. Венгерское имя – Besenyo, которое в грамотах передается как Besseneu, Bessynew. Иногда в этих документах встречается имя Wysseni. Арабам печенеги известны под именем Баджанак, от которого, возможно, получила свое название область Буджак, называемая также Бессарабией. Печенеги как наемники басилевса участвовали в войнах против Руси, с русскими - против басилевса, в междуусобных войнах русских князей, вместе с болгарами - против венгров и т. д. Печенежское владычество привело к упадку экономической жизни в Карпато-Днестровье, откуда в итоге под натиском родственных им половцев они бежали в начале XI века в Болгарию, в это время уже завоеванную Ромееей (Византией).

Половцы

После печенегов до середины XIII века в Днестровско–Карпатских землях господствовали куманы, известные по русским источникам как половцы. Молдавию иногда называли Кумания и Черная Кумания. Сами себя они называли кыпчак. Согласно арабскому энциклопедисту Ан-Нувайри, у половцев было много различных племен. Их господство в Молдавии носило номинальный характер.

© Photo : Евгений Паскарь Предметы быта VII век. Найдены на территории Молдавии

Длительное пребывание тюркоязычных народов, особенно куманов, сохранилось в топонимии Молдавии, а также в лексике молдавского языка. С куманским языком лингвисты связывают происхождение топонимом Бессарабия, Буджак, Атаки, Калмацуй, Каракуй, а также некоторых слов, например, душман (враг), той (разгар), одае (загон для скота). После западного похода монголо-татар с 1242 года Молдавия подпала под власть Золотой Орды.

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