Народности Молдавии – кто жил на берегах Днестра и где они сейчас

Евреи
Так же, как и другие народы, евреи не всегда были известны под этим именем. Например, Геродот не упоминает евреев, но подразумевает под ними других - возможно, финикийцев.
"Та группа семитов, которая "с того берега", из страны Евфрата, проникла в Ханаан под предводительством легендарного Авраама, носила имя Ibrim или евреи, что означало: люди с того берега, из-за реки. Первоначально под этим именем подразумевались заевфратские пришельцы", - пишет в своей книге "Всеобщая история евреев" Ш. Дубнов.
Собственно, на берега Днестра первым известным евреем, согласно христианским легендам и некоторым их интерпретациям, явился один из апостолов Иисуса Христа Андрей, названный Первозванным. "Отец церковной истории" Евсевий Кесарийский сообщал, что христианство к фракийцам и скифам было принесено святым апостолом Андреем Первозванным.
Первые упоминания о евреях в Дакии принадлежит христианскому священнику из Трансильвании И. Лебелю. В своей работе De oppido Thalmus (городок Талмус), написанной в 1542 году (впервые была опубликована в 1779 году), Лебель рассказал легенду, согласно которой группа евреев пришла на помощь к царю гетов Децебалу, воевавшему с римлянами, чтобы таким образом отомстить за римское завоевание Иерусалима. В знак признательности за поддержку эти евреи получили от Децебала разрешение поселиться в городке или деревне Талмус (где и служил И. Лебель).
Интересно, что такая же история опубликована Самуилом Лозинским в Еврейской энциклопедии Брокгауза и Евфрона (ЕЭБЕ), где автор статьи ссылается на шестой том Кодекса Феодосия – Codex Theodosianus — первое официальное собрание законов Римской империи. Кодекс был составлен в Константинополе по велению императора Феодосия II в V веке. Несложно перепроверить эти сведения, но в некоторых доступных изданиях Codex Theodosianus на латинском языке, к сожалению, таких сведений обнаружить не удалось.
Далее Лозинский, увы, без указаний источников, пишет, что, "когда римляне завоевали Дакию (в 106 году), сюда прибыли вместе с римской армией в качестве поставщиков и переводчиков много евреев". Таким образом, одна группа евреев принимала участие в войне на стороне Децебала, другая пришла в Дакию вместе с римской армией Траяна.
Любопытно сообщение Лозинского о том, "что в VIII веке, как утверждают, вооруженные банды хазар, которых некоторые источники обозначают евреями, вторглись из Южной Руси в Молдавию и Валахию и, соединилившись с евреями, жившими здесь уже давно, стали занимать господствующее положение: "В течение многих лет еврейская религия была преобладающей в этой стране".
Спустя четыреста лет, как можно узнать из той же ЕЭБЕ, в XII веке при образовании графства Берлад, в состав которого вошли Галац и Текуч, жившие здесь евреи принимали значительное участие в торговле. В энциклопедии утверждается, что при основании Молдавского княжества господарь пригласил польских евреев поселиться в Молдавии.
"В 1349 году при основании княжества Молдавии господарь ее обратился к купцам и торговцам Польши, приглашая их переселиться в Молдавию и обещая им различные привилегии; много евреев отозвалось. Среди первых поселенцев города Роман (конец XIII века) было несколько евреев; их дома были лучшими в этом столичном городе. Роман I освободил их от военной службы и заменил эту повинность денежным налогом в размере трех львиных талеров (Löwentahler с персоны)".
Согласно ЕЭБЕ, евреи помогли Раду Негру захватить власть в соседней с Молдавией Валахии: "когда Раду Негру перешел через Карпаты, его сопровождали многочисленные евреи, помогавшие ему в деле установления его власти".
Все эти сведения весьма любопытны. К сожалению, не всегда ясно, какие источники использовал С. Лозинский в своей статье.
Гунны
Подчинив в IV веке державу Эрманариха – страну остроготов (расположенную между Днестром и Днепром), гунны двинулись на запад, в Молдавии их не смог остановить король везеготов Атанарих, отступив в Карпатские области своей страны. Об этом сообщает древнеримский историк А. Марцеллин. Впрочем, Молдавия была для гуннов транзитной территорией, они стремились на запад, обосновавшись на Среднем Дунае.
При своем вожде Аттиле гунны совершали разрушительные военные походы на многие европейские страны. После смерти вождя его сыновья стали делить державу своего отца между собой, но в битве народов при Недао в 454 году потерпели поражение. Страна распалась. Шведский историк И. Тунманн утверждал, что гунны называли степную часть между Дунаем и Днестром (Бессарабию) страной Гуннивар.
Авары
В истории хазар, изложенной в X веке хазарским каганом Иосифом по просьбе придворного кордовского халифа Абдаррахмана III Хасдая Ибн–Шафрута, в частности, сообщается что одного из десяти сыновей Тогармы (сына Иафета – сына патриарха Ноя), от которого ведет происхождение хазарский народ, звали Авар. Авары в Молдавии не задержались, но их западные соседи - гепиды - от них сильно пострадали. Вместе с лангобардами авары разгромили государство гепидов в Трансильвании и там поселились.
Болгары
В VII веке произошло второе разделение болгар – под давлением хазар часть их во главе с ханом Аспарухом дошла до Дуная и поселилась между Днестром, Карпатами и Дунаем. В 680 году басилевс Константин IV предпринял неудачный поход против них, после чего эти болгары, перейдя Дунай, утвердились в новых Дакиях к югу от этой реки, в т. ч. в Добрудже (Малая Скифия) вплоть до Варны.
Так зарождалось государство Болгария, северные границы которого охватывали территории будущих Молдавского княжества и Валашского, северо-восточные границы проходили по Днестру, северо-западные – вдоль Карпатских гор. Нижний Дунай от Железных ворот до устья был внутренней рекой Болгарии. Среди населения преобладали славянские племена до, предположительно, XIII века, когда началось массовое заселение влахами Старой Дакии.
Со временем власть болгарских ханов, а затем царей над странами к северу от Нижнего Дуная была утрачена. Последним болгарским царем, владения которого распространялись на часть Молдавии, был Федор-Святослав из половецкого рода Тертеров, на гербе которого была изображена голова быка. Наглядным примером распространения власти болгарских царей на указанные территории служат некоторые морские карты XIV века, на которых отмечена в этих пространствах Болгария.
Венгры
В 837 г. в степную и лесостепные зоны Молдавии заселяются венгры, а их скоротечное государство называлось Этелькез, что означает Междуречье.
Основные сведения о них содержатся в трактате Константина Багрянородного "Об управлении империей". К концу IX века венгры из Молдавии начали переселение в Трансильванию, Нитру и Паннонию. И сегодня в восточных районах Трансильвании на границе с Западной Молдавией проживают представители одного из древних венгерских родов – секеи.
Печенеги
После венгров в Молдавию переселяются печенеги. Под их контроль попали обширные области между Карпатами, рекой Олт и Днестром, т. е. большая часть территории будущей Валахии, вся Бессарабия и лесостепные области Молдавии. Константин Багрянородный, весьма подробно рассказавший о печенегах, называет их пацинаками или пачинакитами. В европейских источниках печенеги известны под именами Bessi, Bysseni, Picenati. Венгерское имя – Besenyo, которое в грамотах передается как Besseneu, Bessynew. Иногда в этих документах встречается имя Wysseni. Арабам печенеги известны под именем Баджанак, от которого, возможно, получила свое название область Буджак, называемая также Бессарабией. Печенеги как наемники басилевса участвовали в войнах против Руси, с русскими - против басилевса, в междуусобных войнах русских князей, вместе с болгарами - против венгров и т. д. Печенежское владычество привело к упадку экономической жизни в Карпато-Днестровье, откуда в итоге под натиском родственных им половцев они бежали в начале XI века в Болгарию, в это время уже завоеванную Ромееей (Византией).
Половцы
После печенегов до середины XIII века в Днестровско–Карпатских землях господствовали куманы, известные по русским источникам как половцы. Молдавию иногда называли Кумания и Черная Кумания. Сами себя они называли кыпчак. Согласно арабскому энциклопедисту Ан-Нувайри, у половцев было много различных племен. Их господство в Молдавии носило номинальный характер.
Длительное пребывание тюркоязычных народов, особенно куманов, сохранилось в топонимии Молдавии, а также в лексике молдавского языка. С куманским языком лингвисты связывают происхождение топонимом Бессарабия, Буджак, Атаки, Калмацуй, Каракуй, а также некоторых слов, например, душман (враг), той (разгар), одае (загон для скота). После западного похода монголо-татар с 1242 года Молдавия подпала под власть Золотой Орды.
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