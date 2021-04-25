Архитектурные жемчужины: самые старые исторические памятники Молдовы

Глава Агентства по инспектированию и реставрированию памятников рассказал о состоянии памятников национального и местного значения, а также о необходимости использования и защиты архитектурного наследия Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В Перечне памятников Республики Молдова зарегистрировано 5862 охраняемых объекта со статусом национального и местного значения (археологические памятники, памятники истории и архитектуры, памятники общественного значения, кладбища и т. д.). У республики разнообразное и очень богатое наследие, но оно не всегда ценится и оценивается, считает глава Агентства по инспектированию и реставрированию памятников Ион Штефэницэ.

"Из 977 объектов, включенных в перечень памятников Кишинева, выявлено более 80 сношенных, из которых 44 произошли в период с 2006 по 2010 год. К сожалению, существует проблема менталитета, не осознается идентичность, историческая и экономическая ценность наследия. Внушительная его часть достигла плачевного состояния, вместо того, чтобы была сохранена и защищена", – отметил Штефэницэ в комментарии радиостудии Sputnik.

По его словам, среди старейших охраняемых объектов – церковь Успения Пресвятой Богородицы в Каушанах и Сорокская крепость - датируемых XV веком. В историческом центре Кишинева самое старое строение – Мазаракиевская церковь (1852 год), а также церковь Константина и Елены и музей А. С. Пушкина.

В ближайшее время могут быть восстановлены несколько исторических памятников, являющихся частью культурного и архитектурного наследия Молдовы. По крайней мере, Штефэницэ призывает к достижению этого в рамках проекта "Сохраним свидетельства прошлого, чтобы строить будущее".

Как считает эксперт, если культура не станет приоритетом для Молдовы, то все общество станет "свидетелем гибели архитектурных украшений".

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